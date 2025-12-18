Bilbao galardona a la Asociación MULISOL y Fundación Ellacuría con motivo del Día Internacional de la persona migrada

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, entre los galardones a la Asociación MULISOL y Fundación Ellacuría - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, con motivo del 18 de Diciembre, Día Internacional de la Persona Migrada, ha galardonado a la Asociación "Mundo Libre y Solidario" MULISOL y a la Fundación Ellacuría para "reconocer y visibilizar su compromiso diario con la promoción de una ciudad abierta, diversa e inclusiva".

Juan Mari Aburto ha destacado que "el Ayuntamiento reafirma su compromiso con las políticas de acogida y convivencia intercultural, convencido de que las migraciones y la diversidad cultural fortalecen a la Villa". "Bilbao continuará trabajando para ser un lugar donde todas las personas, independientemente de su origen, se sientan incluidas, respetadas y con igualdad de oportunidades", ha aseverado.

El Salón Árabe de la Casa consistorial ha acogido el acto de este II Reconocimiento de entidades sociales del ámbito de la Interculturalidad, al que han asistido, además de representación de las distintas formaciones políticas municipales, numerosas entidades de personas migrantes y de apoyo a la inmigración y refugio, que trabajan a favor de la inclusión, la cohesión social y la convivencia intercultural.

Esta acción se enmarca dentro de las actividades de sensibilización previstas en el III Plan Bilbao, Ciudad Intercultural, que pretende reforzar la promoción de la colaboración público-social como elemento clave para el desarrollo de un modelo fundamentado en el principio de igualdad, el respeto y reconocimiento de la diversidad, la interacción positiva y la promoción de la pertenencia y vecindad. Todo ello, considerando la participación social como un instrumento táctico, estratégico y transversal de la acción municipal.

La propuesta de este reconocimiento anual nace desde el seno del Consejo Local de la Inmigración de Bilbao, un espacio de participación municipal para el fomento de la convivencia, el dialogo y la gestión de la diversidad cultural, formado por la representación institucional y entidades de personas migrantes.

Para la identificación, propuesta y selección de asociaciones y entidades candidatas al reconocimiento, se constituyó una comisión mixta de personas expertas de diferentes ámbitos de intervención, como el Consejo Local de Inmigración, IKUSPEGI-Observatorio Vasco de Inmigración, BILTZEN-Servicio de Integración y Convivencia Intercultural del Gobierno Vasco, las entidades reconocidas el año pasado y el Ayuntamiento de Bilbao.

En la categoría de "Asociación de personas inmigrantes" se ha reconocido a la Asociación Mundo Libre y Solidario - MULISOL, por "su trayectoria en el municipio constituyéndose además como una entidad referente para la comunidad africana en Bilbao". También se ha destacado a MULISOL por "su implicación en espacios de participación social e institucional, como el Consejo Local de la Inmigración, o su labor en materia de incidencia, sensibilización y trabajo con la población bilbaina, y el desarrollo de programas de enfoque de género".

En "Asociación de apoyo a personas migrantes" se ha reconocido a la Fundación Social Ignacio Ellacuría, por "su amplia trayectoria y consolidación en el municipio, la labor que desarrolla en diferentes ámbitos y en especial en el acompañamiento a personas migradas en sus procesos de inclusión y el trabajo de fortalecimiento asociativo con las asociaciones de personas migradas". Se destaca, así mismo, la colaboración institucional y social que desarrolla a través de diferentes programas que promueven la inclusión.

MIGRACIÓN EN BILBAO

Según ha indicado el consistorio, actualmente, un 18,5% de la población bilbaína tiene origen extranjero, que equivale a más de 65.000 personas provenientes de casi todos los países de la comunidad internacional. Entre las principales colectividades, destaca la de origen latinoamericano (Colombia, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Paraguay), un 53% del total, seguida de las procedentes de países como Marruecos, China, Rumanía, Argelia, Brasil o Senegal.

La población migrante empadronada en Bilbao presenta una estructura demográfica joven y un "notable equilibrio de género". Así, más de la mitad de las personas de origen extranjero tiene 40 años o menos, destacándose que el 51,1% son mujeres, con un nivel de feminización especialmente alto en la comunidad latinoamericana (58,5%).

Tras los años de crisis sanitaria con la covid-19, la migración hacia Bilbao ha retomado su dinamismo. Así, entre 2022 y 2025, el número de personas de origen extranjero en la ciudad ha crecido en 13.613 personas, consolidando el carácter multicultural del municipio.

En este Día Internacional de las Personas Migrantes, el Ayuntamiento quiere fortalecer un modelo que "respete y reconozca la diversidad, visibilizando su contribución y favoreciendo los procesos de acogida e inclusión de las personas que llegan a Bilbao".