Bilbao y Getxo acogerán del 18 al 22 de marzo la XI edición del Laboral Kutxa Bilbao Surf Film Festival

Cartel de una de las peliculas que se proyectarán en la XI edición del Laboral Kutxa Surf Film Festival - BILBAO SURF FILM FESTIVAL

BILBAO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Getxo y Bilbao acogerán entre el 18 y 22 de marzo la XI edición del Laboral Kutxa Bilbao Surf Film Festival, con la "gran apuesta" por la música en Bilbao Arena, "uno de los mejores escenarios de la capital", según los organizadores.

El encuentro de cine de surf más importante del Estado, que se ha presentado en rueda de prensa este martes en Bilbao, ha informado de que la cita acogerá "lo mejor del pop rock e indie actual a precios populares".

El 20 de marzo, de 18.00 a 24.00 horas, se celebrarán los conciertos de la banda de rock madrileña Morgan; del músico, locutor y productor gallego Carlangas, "capaz de mezclar géneros que van desde el punk rock, el garage rock, pop, música disco o latina" y la actuación de Maren, "la nueva promesa bilbaína de música indie".

El festival se iniciará el 18 de marzo en Tiki Toki (Fadura), con una jornada profesional dirigida a la industria del surf. Un día después, Muxikebarri, en Algorta, acogerá la Gran Gala de Inauguración, con la proyección de las películas Ride of a Lifetime, Hono, Violeta e Ikigai, del donostiarra Igor Bellido, "gran triunfador de la pasada edición".

En Bilbao, además de los conciertos en Bilbao Arena, se acogerá la proyección de un total de 56 películas, grabadas en 44 países diferentes, de directores y directoras de 23 países distintos.

MUJERES

Esta edición se caracteriza por la destacada presencia de mujeres directoras y protagonistas, así como por los temas de actualidad. Entre otros films se proyectará 'Gaza surf club', sobre un grupo de surfistas que practica surf en la Franja de Gaza.

También se podrá ver 'Best of Mundaka', una narración sobre "posiblemente la mejor sesión de surf de la década en una de las mejores olas izquierdas del mundo", y 'Wave of my lifetime', con el surfista vizcaíno Natxo González como protagonista.

'Kikiribu', que abordará el surf en Cuba, de Kepa Acero y Susana Zayas, o el documental Laetitia de la surfista profesional sopeloztarra Leticia Canales, son otras de "grandes favoritas" del festival.

Según la organización, durante los cinco días de la Laboral Kutxa Bilbao Surf Film Festival, el networking, el ecologismo, los talleres, las charlas, los concursos y el arte local, entre otros, "serán de nuevo ingredientes en todos los escenarios".