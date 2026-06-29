Bilbao guarda un minuto de silencio en solidaridad con Venezuela y llama a la ayuda humanitaria "sostenida en el tiempo"

Concentración ante el Ayuntamiento de Bilbao en solidaridad con Venezuela. - EUROPA PRESS

BILBAO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha guardado este lunes un minuto de silencio en solidaridad con el pueblo de Venezuela, tras los terremotos registrados la pasada semana, y ha realizado un llamamiento a la ayuda humanitaria "sostenida en el tiempo".

La movilización en solidaridad con Venezuela se ha desarrollado en las escalinatas del Consistorio bilbaíno a las doce del mediodía encabezada por el alcalde, Juan María Aburto, y con presencia de los distintos grupos municipales. Asimismo, se han sumado a ella el subdelegado del Gobierno en Bizkaia, Carlos García Buendía, y la diputada vizcaína de Promoción Económica, Ainara Basurko.

Al término del minuto de silencio, el alcalde ha expresado, en nombre del Ayuntamiento de Bilbao y de la ciudadanía bilbaína, la solidaridad con el pueblo de Venezuela.

Asimismo, ha realizado un llamamiento a la ayuda humanitaria ya que, según ha remarcado, es "muy importante que llegue en los primeros momentos" pero también que "sea sostenida en el tiempo". En este sentido, ha advertido de que "van a ser necesarios muchos recursos de diversa naturaleza, materiales, económicos, humanos".

Por su parte, el Ayuntamiento ha puesto ya en marcha dos iniciativas, una de ellas la cesión de un local al Consulado de Venezuela para ir depositando allí la ayuda humanitaria que vayan recogiendo. Además, el área de Protección Civil y Bomberos ha dispuesto diverso material para ser enviado.

Según ha indicado Aburto, aunque "en principio lo que han pedido es material y eso es lo que se está ofreciendo" desde el Ayuntamiento, si son necesarios recursos humanos también se hará. De momento, ha explicado, "los recursos humanos más importantes están llegando desde los entornos más cercanos y quedamos a la expectativa".

"Es muy importante, más que adelantarnos a los acontecimientos, intentar ser lo más eficaces posibles", ha señalado el alcalde, que asimismo ha avanzado que el Consistorio realizará una ayuda económica, "seguramente a través de una ONG que tenga posibilidades de actuación en el territorio venezolano".

En palabras de Juan María Aburto, "desde Bilbao mostramos nuestra solidaridad y también nuestro compromiso con el pueblo venezolano". El alcalde ha tenido un recuerdo para las familias, "un poco más especial con las bilbainas", con personas fallecidas o heridas en los terremotos, así como a las familias que "todavía a día de hoy están buscando a las personas desaparecidas".

En las inmediaciones del Ayuntamiento, también han estado presentes algunos ciudadanos y los miembros del colectivo de pensionistas que cada lunes se movilizan a esa hora en este mismo lugar, algunos de los cuales han lanzado críticas a los responsables municipales.