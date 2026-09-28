Bilbao homenaje a Unamuno y destaca su "permanente necesidad de hacerse preguntas" y su "interés por la ciencia"

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, preside el homenaje a Miguel de Unamuno junto a miembros de la corporación municipal y familiares del escritor y filósofo bilbaíno. - EUROPA PRESS

BILBAO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha rendido homenaje este lunes a Miguel de Unamuno, con motivo del 162 aniversario de su nacimiento un 29 de septiembre de 1864. El alcalde, Juan Mari Aburto, ha presidido el reconocimiento al escritor y filósofo, de quien ha destacado su "enorme curiosidad y su permanente necesidad de hacerse preguntas, aunque las respuestas muchas veces fueran difíciles", y su "interés por la ciencia".

El alcalde ha estado acompañado por miembros de la corporación municipal, Elsa de Unamuno y Carmen Santos de Unamuno, bisnietas del escritor, y representantes de la sociedad bilbaína que han apoyado con su presencia el reconocimiento hacia unas de las figuras "más universales de Bilbao", ha dicho Aburto.

El acto, que estaba previsto celebrar como todos los años en la plaza que lleva el nombre del autor bilbaíno bajo su escultura, finalmente se ha trasladado al interior del Museo Vasco debido a una protesta de las trabajadoras de limpieza de Bizkaia.

Por ello, al inicio de su intervención, Aburto ha dicho que siempre ha entendido que el derecho a huelga es "un derecho legítimo, pero nunca que el derecho a la huelga se ejerza contra alguien, contra un acto cultural en este caso, impidiendo a la familia de Don Miguel y a la asociación de amigos de Unamuno disfrutar de este acto". "No lo entiendo ni lo entenderé nunca", ha remarcado.

Siguiendo con su discurso para recordar la figura de Miguel de Unamuno en el 162 aniversario de su nacimiento, el alcalde de Bilbao ha afirmado que, "como cada año, nos reunimos para recordarle, para rendir homenaje a su legado y también para seguir descubriendo a una figura que más de un siglo después continúa despertando preguntas, reflexiones, debates y emociones contradictorias muchas veces".

En ese sentido, ha afirmado que "acercarse a don Miguel es acercarse a un hombre difícil de abarcar desde una perspectiva única", ya que "fue escritor, filósofo, profesor, poeta, ensayista, intelectual y hombre comprometido con su tiempo". Así, ha destacado que "cultivó prácticamente todos los géneros y mantuvo relación con algunas de las grandes figuras de la literatura y también del pensamiento de su época".

Aburto ha resaltado que la "curiosidad intelectual" de Unamuno "fue mucho más allá" porque "miró también hacia la ciencia, se interesó por ella y mantuvo relación con importantes personalidades del ámbito científico de su tiempo".

Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, Albert Einstein o Madame Curie son, según ha recordado el alcalde, "algunos de los nombres que aparecen en ese universo de relaciones, conversaciones e inquietudes de don Miguel que quería entender el mundo que le rodeaba". "Y quizá ahí sea donde encontremos una de las características que mejor definen su personalidad, su enorme curiosidad y su permanente necesidad de hacerse preguntas aunque las respuestas muchas veces fueran difíciles", ha dicho.

El alcalde ha asegurado que Unamuno "no era un hombre de respuestas fáciles, tampoco de certezas inamovibles", ya que "le interesaban las ideas, pero también le interesaba mucho discutirlas, ponerlas a prueba e incluso muchas veces enfrentarlas entre sí".

En esa línea, ha considerado que "con la ciencia ocurrió algo parecido y, durante mucho tiempo, su relación con ella ha quedado marcada por una expresión que todos hemos escuchado alguna vez, 'que inventen ellos', una frase provocadora, muy unamuniana, que puede parecer una declaración de rechazo a la ciencia si la observamos de manera aislada, pero detrás de esas palabras hay un pensamiento mucho más complejo y también contradictorio".

Unamuno, ha subrayado el alcalde, "estuvo atento a los avances científicos de su época y mantuvo contacto con quienes los protagonizaban". "Su preocupación iba mucho más allá del propio descubrimiento. Le interesaba, en definitiva, el ser humano que había detrás y, sobre todo, las preguntas que esos avances habrían sobre nuestra existencia", ha indicado.

Para Aburto, "ese diálogo entre ciencia y pensamiento, resulta hoy especialmente sugerente porque vivimos también un tiempo de cambios acelerados, de nuevos descubrimientos y de avances que hace tan solo unos pocos años parecían difíciles de imaginar".

Ante ello, ha afirmado, "seguimos necesitando hacernos preguntas sobre qué sociedad queremos construir, sobre cómo ponemos el conocimiento de verdad al servicio de las personas, sobre cómo hacemos convivir el progreso científico y tecnológico con la cultura, las humanidades y también con una mirada crítica al mundo".

A su entender, "eso también forma parte de una sociedad que avanza, investigar, crear, pensar, cuestionar y compartir conocimiento, y Unamuno hizo todo ello con una vinculación especial y específica con su villa, con Bilbao".

"Nuestra villa estuvo presente a lo largo de toda su vida. Bilbao fue su infancia, sus recuerdos y sus primeros aprendizajes. Fue paisaje y fue pertenencia. Y fue también esa casa a la que regresaba una y otra vez a través de sus palabras", ha remarcado.

Por eso, ha dicho, "cada 29 de septiembre, Bilbao vuelve también a encontrarse con él, no solo para recordar al Unamuno que ya conocemos, sino para intentar acercarnos a todas sus dimensiones, para leerlo de nuevo, para discutirlo, para descubrir sus contradicciones y para seguir encontrando en su pensamiento cuestiones capaces de hablarnos también de nuestro presente". A su juicio, "quizá sea esa una de las mejores maneras de mantener vivo un legado, no limitarnos a recordarlo, sino seguir conversando con él".

"Hoy, 162 años después de su nacimiento, Bilbao recuerda a Unamuno y lo hace con orgullo y, sobre todo, con la voluntad de mantener vivo aquello que don Miguel representó: la curiosidad, el pensamiento crítico la cultura y la libertad de hacerse preguntas". "Hubo muchas maneras de ser Unamuno, pero en todas ellas hubo algo que permaneció siempre: Unamuno fue ante todo de Bilbao", ha concluido.

ACTIVIDADES CULTURALES

Este homenaje se engloba dentro de las propuestas culturales que el consistorio organiza cada año en el marco del Día Institucional dedicado al ilustre autor bilbaíno para difundir su obra y recordar su figura.

Así, esta tarde, a las 19.00 horas, será la inauguración oficial de la exposición "¡Que inventen ellos! Miguel de Unamuno y la ciencia", en el centro Municipal de Abando, con la presencia de representantes municipales, de la Casa Museo de Unamuno y la Universidad de Salamanca, institución esta última en la que el bilbaíno ejerció como rector durante casi 20 años.

La muestra se podrá visitar hasta el 30 de octubre y revela al público un "intenso y poco conocido vínculo con el ambiente científico de su generación", ha destacado el consistorio. La exposición está organizada por el Ayuntamiento de Bilbao, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Salamanca y Casa Museo Unamuno.

Además, el salón de actos de la Biblioteca Bidebarrieta acogerá este martes, 29 de septiembre, la conferencia de Marta García Gasco, licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, además de comisaria de la exposición de centro municipal de distrito de Abando, y Ana Chaguaceda, directora de la Casa Museo de Unamuno de Salamanca.

El encuentro estará centrado en la relación del escritor y pensador con la ciencia y será "una oportunidad de acercar al público a ese Unamuno que dialoga con la ciencia, discute con ella y se enfrenta a las preguntas que el conocimiento científico deja abiertas", ha explicado el consistorio.