Bilbao inaugura el Afrika Eguna El orgullo de Bilbao con un llamamiento a la unidad de la sociedad ante el racismo

Gobierno Vasco y Diputación de Bizkaia coinciden en el mensaje de que "aquí no sobra nadie"

BILBAO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Bilbao ha acogido este sábado la inauguración del Afrika Eguna El Orgullo de Bilbao en el marco del Día Internacional del Continente Africano. En el acto, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral y el Ayuntamiento de la villa han apelado a la unidad de la sociedad ante el racismo.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha destacado que el de este sábado "es un día para recordar, para reivindicar y para proyectar; para alzar la voz entre un contexto europeo cada vez más dominado por discursos de odio, racismo y de xenofobia". En sus palabras, "eso no tiene espacio ni lugar en Euskadi", y a esos discursos les ha dicho "basta, con mayúsculas".

Así, ha subrayado la importancia del Pacto Social Vasco para la migración, "una hoja de ruta construida con más de 120 compromisos" entre los que ha destacado "la corresponsabilidad; los tránsitos legales y seguros; la acogida de las personas refugiadas y solicitantes de asilo desde una perspectiva humana, eficiente y respetuosa o la atención a las personas más vulnerables".

En este contexto, ha destacado también el compromiso del Ejecutivo vasco con "la intervención humanitaria, donde sea necesaria; la prevención, apostando por transformar las causas que obligan a migrar, y, sobre todo, con construir y defender la cultura de convivencia".

"Queremos decir que quien decide venir a Euskadi, lo haga no por desesperación, sino por elección. Porque cree en este país, en su mente, en su proyecto de futuro, en hacer y sentir comunidad", ha manifestado.

Nerea Melgosa ha concluido su intervención incidiendo en que el Día de África es todos los días y haciendo un llamamiento a "la firmeza frente a quienes quieren usar la xenofobia como herramienta política". "Nuestra unidad debe ser clara, sólida y encaramentable", ha enfatizado.

"MIGRAR FORMA PARTE DE LA HISTORIA"

Por su parte, la diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Lespada, ha reivindicado que "África no es otra parte del mundo, África está aquí". "Está con nosotros, forma parte de nuestra esencia y de nuestra identidad", ha agregado.

Ha recordado así que "migrar forma parte de la historia de la humanidad, tan rica, tan potente, tan hermosa" y que es lo que ha otorgado a la sociedad "ese intercambio cultural, social y dignitario a unos y a otros".

Sin embargo, y en sus palabras, se vive "un momento donde la democracia está siendo cuestionada" y ha llamado a "reivindicar fuerte y claro que no sobra nadie, en ningún lugar y en ningún sitio". Por ello, ha apelado a la necesidad de "poner en valor la defensa de los valores de la política".

"La política no puede dejarse en manos de las corrientes ultra derechas que nos están pidiendo", ha proseguido, para añadir que "la política es de todos" se hace entre "todos". Es por ello que ha subrayado que hay "que seguir construyendo una sociedad donde reivindiquemos el valor de las migraciones".

"La política es valentía para demostrar que es nuestra línea ideológica y aquí no sobra nadie. No lo vamos a permitir porque sin democracia no hay igualdad", ha concluido.

"IMPACTO POSITIVO"

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Bilbao, el concejal del área de Derechos Humanos, Convivencia, Cooperación e Interculturalidad, Iñigo Zubizarreta, ha destacado que las jornadas como la de este sábado tienen el propósito de apelar a la "responsabilidad social y cívica" para "ser conscientes de los principales problemas que afectan al continente y a la diáspora africana".

Además, las ha bautizado como "la oportunidad de aprender sobre el impacto positivo que se produce allí donde las personas africanas han establecido sus proyectos de vida y cuándo han decidido liderarlos". Además, bajo su opinión, el Afrika Eguna "supone también una plataforma para visibilizar y reivindicar la lucha contra el racismo, la discriminación y las desigualdades".