Bilbao incorporará al presupuesto 20 proyectos elegidos por la ciudadanía con una inversión de 2,1 millones

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BILBAO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao incorporará a sus cuentas una veintena de propuestas elegidas por la ciudadanía en los presupuestos participativos y que suponen una inversión de 2,1 millones de euros. Entre ellas, la instalación de un rocódromo en el Parque de Etxebarria, un nuevo vestuario en el Polideportivo de Zorrotza, mejoras en la iluminación de distintas zonas o un programa municipal de apoyo a la jubilación activa.

Según ha informado el Consistorio, un total de 7.635 personas han tomado parte en la fase de priorización ciudadana de los XI Presupuestos Participativos, un proceso que comenzó con la presentación de 614 propuestas ciudadanas.

Tras el correspondiente análisis y valoración técnica, así como la agrupación de iniciativas similares o complementarias, 56 proyectos, que integraban 93 propuestas, accedieron a la fase final. Entre ellas, los ciudadanos han podido elegir las actuaciones que se van a incorporar al Presupuesto Municipal de 2027, que suman una inversión de 2.101.250 euros e incluyen dos iniciativas impulsadas por el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Bilbao.

Entre otros, han resultado seleccionados una propuesta de patios escolares inclusivos y verdes en cinco centros educativos de Bilbao (3.043 apoyos), con una inversión de 208.000 euros, y un programa o campaña para enseñar a realizar primeros auxilios en la calle (2.466 apoyos), con un coste de 3.000 euros.

También se ha elegido la instalación de fuentes en el entorno del Ayuntamiento y del Arenal (2.357 apoyos), con 25.000 euros; la transformación de espacios degradados mediante intervenciones de arte mural y vegetación (2.113 apoyos), con 50.000 euros; y un programa municipal de apoyo a la jubilación activa (1.924 apoyos), de 300.000 euros.

Mejoras en las colonias de verano en refugios climáticos para personas mayores (1.902 apoyos), con una inversión de 50.000 euros; en la información sobre las líneas de autobús en las marquesinas (1.710 apoyos), con 72.250 euros; y en la iluminación de la Campa de las Escuelas de Uribarri y su entorno (1.708 apoyos), con 6.000 euros, son otras de las propuestas aprobadas.

Los ciudadanos también han seleccionado un proyecto de instalación de un rocódromo tipo boulder en el Parque de Etxebarria (1.507 apoyos), que sumará una inversión de 200.000 euros, y la aplicación del método CER para colonias felinas (1.459 apoyos), por 50.000 euros.

Asimismo, se incluirá en presupuestos un nuevo vestuario en el Polideportivo Municipal de Zorrotza principalmente destinado a los equipos de fútbol femenino (1.458 apoyos), con una dotación de 300.000 euros, un proyecto para cubrir la zona de juegos infantiles del parque de Sarriko (1.457 apoyos), con 300.000 euros, y un programa de psicomotricidad en familia dirigido a la primera infancia (1.442 apoyos), con 4.000 euros.

A estas iniciativa se sumará el estudio técnico sobre la carretera de Santa Ana de Bolueta y su conexión con la N-634 (1.381 apoyos), con 20.000 euros; la instalación de una fuente en la subida de Capuchinos junto a los aparatos biosaludables (1.336 apoyos), con 10.000 euros; y una campaña de fomento de adopción de perros y gatos (1.309 apoyos), con 15.000 euros.

Igualmente, los ciudadanos han votado por el fortalecimiento de la Comunidad de Mujeres Migradas Bilbainas como espacio estable de referencia (1.253 apoyos), con 15.000 euros, por la instalación de tres puntos de lavado de bicicletas en el parque de Etxebarria, Kobetamendi y la zona de Pagasarri-Larraskitu (1.232 apoyos), con 36.000 euros, y por cubrir la zona de juegos infantiles del parque de Solokoetxe (1.224 apoyos), con 300.000 euros.

Finalmente, han resultado elegida la mejora de la iluminación de las calles Monte Intxorta, Monte Saibigain, Monte Gabika y la trasera de la calle Martín Barua Picaza (1.170 apoyos), que contará con 137.000 euros.

UN 62% MUJERES

El distrito que ha concentrado mayor participación es Ibaiondo, con 1.436 participantes (el 18,8% del total), seguido de Deusto, con 1.426 (el 18,7%). A continuación, se sitúan Rekalde con 1.071 participantes (14%), Begoña con 1.013 (13,3%), Uribarri, con 838 (11%), Basurto-Zorrotza con 798 (10,5%), Abando con 527 (6,9%) y Otxarkoaga-Txurdinaga con 526 (6,9%).

El 62% de los participantes son mujeres, en concreto con 4.732 participantes, frente a los 2.903 hombres que han tomado parte en el proceso. Cerca de 800 participantes tienen entre 16 y 30 años.