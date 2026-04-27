Bilbao inicia las obras de mejora de accesibilidad en Jesús Galíndez con una inversión de más de 986.000 euros

Proyecto de la nueva zona en 3D - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha dado comienzo a las obras de reurbanización de la de la avenida Jesús Galíndez, en el entorno del Colegio Alemán, con objeto de reorganizar el espacio viario mediante la ampliación de aceras, la mejora de la seguridad peatonal y la integración urbana de nuevos equipamientos para aumentar la accesibilidad de la zona. Estas obras cuentan con un presupuesto de 986.524 euros y un plazo de ejecución de siete meses.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, el proyecto abarca aproximadamente los primeros 393 metros de la avenida, desde la rotonda situada en la calle Zabalbide (frente al nuevo albergue del Camino de Santiago) hasta la conexión con las recientes urbanizaciones de las nuevas edificaciones y el parque de juegos infantil.

Entre los principales objetivos de la intervención se encuentran la reorganización del espacio viario, la ampliación de aceras, la mejora de la seguridad peatonal y la integración urbana de nuevos equipamientos, como el mencionado albergue de peregrinas y peregrinos ubicado en el antiguo depósito de aguas de Zabalbide, ha detallado el consistorio.

En la actualidad, el primer tramo de aceras presenta una anchura en algunos puntos de "apenas 1,15 metros". Además, se regularizarán los carriles de circulación, fijando un ancho homogéneo que contribuirá a mejorar la seguridad vial, y se generarán nuevas plazas de aparcamiento en determinados tramos de la avenida.

También se regularizarán los carriles de circulación con un ancho homogéneo, se crearán nuevas plazas de aparcamiento, se adecuarán las paradas de Bilbobus y la señalización, mientras que en la plazoleta del albergue se habilitarán zonas estanciales, espacios verdes y pavimentos drenantes para una mejor gestión del agua.

Se renovará el alumbrado público con nuevas luminarias más eficientes y se sustituirá de sumideros de la red de drenaje, lo que permitirá optimizar la evacuación de aguas pluviales.

Esta actuación se enmarca en el proceso de transformación urbana del entorno de la Avenida Jesús Galíndez en el barrio de Txurdinaga, donde en los últimos años se han desarrollado diversas actuaciones vinculadas a nuevos equipamientos y edificaciones, ha recordado el Ayuntamiento.