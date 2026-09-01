Bilbao inicia la segunda fase de la reurbanización de la Avenida Madariaga del barrio de Deusto

Avenida Madariaga en Deusto - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao inicia esta semana la segunda fase de la reurbanización de la Avenida Madariaga, en Deusto. El plazo global previsto para la ejecución del proyecto es de ocho meses y el presupuesto asciende a 1.517.650,69 euros (IVA incluido).

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que la actuación permitirá dar continuidad a la transformación realizada en el tramo comprendido entre las calles Heliodoro de la Torre y Rafaela Ybarra y extender este modelo de renovación urbana hasta la calle Iruña.

El proyecto afecta al tramo de la avenida comprendido entre las calles Rafaela Ybarra, Luis Power e Iruña y tiene como objetivo mejorar la calidad urbana de este eje de Deusto, con una intervención centrada sobre todo en la ampliación de los espacios peatonales, la accesibilidad, la incorporación de zonas verdes y la renovación de las principales infraestructuras y servicios.

Las obras contemplan la creación de una plataforma única y la renovación de los pavimentos de las aceras, así como la incorporación de nuevas jardineras y la reordenación de los espacios destinados a aparcamiento, contenedores y zonas de carga y descarga.

El diseño seguirá las pautas aplicadas en el tramo ya renovado, con el objetivo de dotar de continuidad y cohesión al conjunto de la Avenida Madariaga.

MÁS ESPACIO VERDE

El proyecto prevé mantener los 57 árboles existentes, que actualmente se encuentran en los alcorques de las aceras, y complementar este arbolado con nuevos parterres y plantaciones que permitirán generar espacios de estancia y descanso a lo largo de la avenida.

Las nuevas jardineras seguirán una estética similar a la empleada en el tramo de Avenida Madariaga ya reformado y contarán con una nueva red de riego para facilitar el mantenimiento de las plantaciones.

Entre las especies previstas se incluyen plantas arbustivas y aromáticas, así como especies arbóreas de mediano porte.

La intervención incorpora también nuevos elementos de mobiliario urbano. Así,se acondicionarán y renovarán los bancos existentes, y se instalarán papeleras y aparcabicis.

En la intersección de la Avenida Madariaga con la calle Iruña se colocará además una nueva fuente, en un punto especialmente concurrido por la proximidad de la salida del metro, el carril bici y las zonas peatonales de Deusto.

Se reorganizarán asimismo los espacios de aparcamiento, carga y descarga y otros elementos existentes en la vía, manteniendo en la medida de lo posible las plazas.

Las obras se desarrollarán de forma escalonada con el objetivo de minimizar las afecciones. El proyecto establece diferentes fases de ejecución y contempla que, durante los trabajos, se mantenga siempre el paso de vehículos por uno de los carriles de la calle.