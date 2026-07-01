Bilbao lanza la campaña "Sigue la sombra" para promover sus itinerarios frescos y reforzar la red de refugios climáticos

La edil de Movilidad y Sostenibilidad de Bilbao, Nora Abete, presenta la campaña "Sigue la sombra" - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao ha lanzado la campaña "Sigue la Sombra", una iniciativa del que combina señalización urbana, un nuevo mapa de itinerarios frescos y la potenciación de la red municipal de refugios climáticos.

La campaña, desarrollada en colaboración con el centro tecnológico Tecnalia, llega en un contexto de récords históricos de temperaturas en la ciudad durante los meses de mayo y junio.

"Llevamos semanas viendo cómo el calor extremo deja de ser una excepción para convertirse en una realidad con la que tenemos que aprender a convivir. Por eso queremos que Bilbao sea una ciudad que proteja a su ciudadanía, que ofrezca alternativas reales para moverse con seguridad, aunque el termómetro apriete", ha afirmado la concejala de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, en la presentación de la campaña.

El núcleo de la iniciativa es un mapa de itinerarios climáticos elaborado con criterios técnicos que garantizan rutas seguras y confortables con sombra continua y arbolado de calidad, terreno accesible, confort térmico medido mediante el índice WBGT, y conexión eficiente entre los refugios climáticos de la ciudad.

La red resultante se articula en dos niveles complementarios: una red de ciudad, que vertebra los principales ejes de movilidad peatonal y de transporte público, y una red local, que conecta entre sí los refugios climáticos, tanto interiores como exteriores, priorizando las calles más accesibles, transitadas y confortables desde el punto de vista térmico.

UN RECORRIDO SEÑALIZADO DE 650 METROS

Para dar visibilidad a la campaña, se ha señalizado físicamente uno de estos itinerarios, en concreto, el que une el refugio climático interior de Azkuna Zentroa con el refugio exterior de la plaza Calixto Díez. A lo largo de sus aproximadamente 650 metros, vinilos en el suelo, cartelería en farolas y una valla publicitaria guiarán a los viandantes e invitarán a escanear códigos QR para acceder al mapa completo y a información sobre la red de refugios.

El elemento más singular del recorrido es una isla de sombra instalada en la plaza Calixto Díez, un microrrefugio climático provisional compuesto por un banco de madera, vegetación, señalética y una cubierta textil tipo vela, que ofrecerá descanso, sombra e hidratación a quienes transiten por la zona durante los meses de mayor calor.

"Queremos que cualquier persona que salga a la calle en un día de calor extremo sepa que nunca está a más de unos pocos minutos de un lugar donde descansar y refugiarse. Esa tranquilidad es especialmente importante para nuestros mayores y para los colectivos más vulnerables", ha subrayado Abete.

134 REFUGIOS CLIMÁTICOS

La campaña también busca dar a conocer la red de refugios climáticos de Bilbao, compuesta actualmente por 134 espacios: 68 interiores y 66 exteriores, distribuidos por todos los distritos de la ciudad e identificados con señalética propia.

Este año la red ha incorporado tres nuevos puntos en otros tantos distritos: el Aula de Experiencia EHU en el Casco Viejo, el Bizkaia Aretoa EHU en Abandoibarra y La Perrera de Basurto.

Además, Abete ha destacado que el Ayuntamiento trabaja de manera continua con las entidades adheridas a la red para mejorar sus servicios en materias como las formaciones en primeros auxilios ante golpes de calor, la distribución de materiales y la coordinación operativa. Este año también el Colegio de Farmacéuticos de Bilbao y Cruz Roja, se han sumado a colaborar de manera activa con esta iniciativa.

En los próximos días, los refugios recibirán folletos informativos con pautas de actuación ante temperaturas extremas, así como abanicos con códigos QR de acceso a los recursos digitales de la campaña. El nuevo mapa de itinerarios sombreados también se distribuirá físicamente en todos los refugios climáticos interiores de la villa.

"Bilbao lleva años construyendo una red de refugios que hoy es referente a nivel nacional. Pero una red útil es una red conocida y con esta campaña queremos que todos los bilbaínos y bilbaínas sepan dónde están esos espacios, cómo llegar a ellos por las rutas más frescas y que los sientan como un recurso propio, de toda la ciudad", ha concluido Nora Abete.