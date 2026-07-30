Bilbao ofrece recomendaciones para combatir las molestias provocadas por insectos como el mosquito tigre o las garrapas

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BILBAO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ofrece recomendaciones para combatir las molestias provocadas por insectos como el mosquito tigre o las garrapatas, que "pueden afectar a la salud de las personas, por lo que conviene tomar medidas para evitar su propagación y picadura".

El área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao ha trasladado a la ciudadanía de Bilbao una serie de recomendaciones a tener en cuenta para evitar o reducir las molestias derivadas de la presencia de distintos insectos en nuestro entorno, de modo que sirvan para prevenir y minimizar los efectos para la salud y bienestar.

La mayor parte de los insectos, por lo general, no tiene consecuencias en la salud de la población, pero sí pueden acarrear inconvenientes de diversa índole más o menos importantes, ha indicado, para añadir que el efecto de su presencia depende fundamentalmente de la especie, del número, de los lugares hasta los que acceden y del tiempo durante el que están presentes.

En ese sentido, ha añadido que factores "importantes y determinantes" para hacer frente a estos insectos son la información disponible sobre estos pequeños animales y el conocimiento de las medidas que se pueden adoptar de manera personal en viviendas y barrios para limitar los trastornos y problemas asociados.

En los últimos años, en Bilbao, al igual que en los municipios del entorno, se observa un aumento de la presencia de algunos artrópodos que sí pueden suponer un riesgo para la salud de las personas, en concreto insectos como el mosquito tigre y ácaros como las garrapatas, ha explicado.

El Ayuntamiento de Bilbao participa junto a otros ayuntamientos vascos, en colaboración con Neiker y el Departamento de Salud de Gobierno Vasco, en el control del mosquito tigre, especie invasora capaz de transmitir algunos virus que causan enfermedades como dengue, chikungunya y zika.

La presencia de este mosquito invasor en Bilbao y en otros municipios próximos, especialmente en Gipuzkoa y Bizkaia, es relativamente reciente. El ayuntamiento, en colaboración con Neiker y el Departamento de Salud, lleva muestreando distintas zonas de la villa desde 2016 para detectar su presencia.

En Bilbao se observó por primera vez en 2018, pero ha sido a partir del verano de 2023 cuando se ha considerado establecido en el municipio, momento en el que la ciudadanía ha empezado a sufrir su presencia. Al tener una actividad diurna y picar de forma intensa, puede influir en la actividad y en el bienestar y salud de los ciudadanos.

Las picaduras de este mosquito son muy molestas, pudiendo producir picor muy intenso y dolor. La picadura se vuelve más evidente y dolorosa con el tiempo. Algunas personas pueden desarrollar una reacción alérgica.

Dado que no se cuenta con vacunas ni tratamientos específicos frente a estas enfermedades, las medidas deben de ir dirigidas a evitar o minimizar el contacto de las personas con el mosquito.

Más del 70% de los focos de cría de mosquitos tigre se encuentran en los domicilios privados y en otras zonas particulares como las huertas. Por lo tanto, es necesaria la aplicación de medidas preventivas.

Desde el consistorio han remarcado que la colaboración ciudadana es clave para frenar la expansión de esta especie, principalmente impidiendo su reproducción. Lo más efectivo es eliminar los posibles focos de cría, evitando acumulaciones de agua.

El mosquito tigre pone huevos en cualquier lugar de pequeñas dimensiones que puedan quedar inundados por la lluvia y en los que el agua permanezca durante unos días, así que la principal medida de prevención es la eliminación de los acúmulos de agua.

En ese sentido, el Ayuntamiento indica que hay que revisar periódicamente recipientes y utensilios que puedan acumular agua. Así, se recomienda vaciar, al menos una o dos veces a la semana, o mantener cubiertos los objetos que están al aire libre, como los platos bajo macetas, jarrones, cubos, juguetes o piscinas de plástico.

También se recomienda renovar cada dos o tres días el agua de los bebederos de los animales; echar agua, mejor si es caliente, en sumideros, desagües y zonas de drenaje, al menos una vez a la semana; eliminar el agua de canalones de tejados semanalmente; cubrir balsas y piscinas cuando no se usen, con lonas que impidan acumular agua; evitar la acumulación de agua en charcos y huecos de los árboles y paredes tapándolos con tierra o piedras; y revisar sistemas de riego para evitar la acumulación de charcos.

Además, para evitar su picadura se recomienda aplicar insecticidas y repelentes autorizados contra este insecto siguiendo las instrucciones de uso del fabricante; utilizar mosquiteras en ventanas; usar ropa que cubra la piel cuando se esté en exteriores; y mantener una buena higiene personal, ya que el sudor y los olores fuertes atraen a los mosquitos.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Bilbao han indicado que la ciudadanía puede cooperar con la identificación del mosquito tigre mediante la aplicación Mosquito Alert.

GARRAPATAS

En cuanto a las garrapatas, el consistorio ha advertido que la mayor presencia de personas en espacios naturales unida a la creciente existencia de estos invertebrados, incluso en áreas urbanas como parques y jardines, está incrementando las situaciones de riesgo.

Además de molestar con sus picaduras, ha advertido, pueden ser peligrosos debido a que podrían ser agentes transmisores de diversas enfermedades, como la enfermedad de Lyme.

Las zonas verdes de las ciudades con vegetación abundante y con posible acceso de animales silvestres representan un hábitat natural propicio para las garrapatas, que, al ser ácaros, solo pueden pasar al cuerpo por contacto.

Para evitar que se adhieran a la piel y prevenir sus picaduras, en las salidas al campo y a la montaña se aconsejera usar vestimenta con manga larga y pantalón largo, zapato cerrado y repelentes autorizados siguiendo las indicaciones del fabricante, así como revisar tras los paseos tanto la ropa como el cuerpo, así como a los animales de compañía.

En caso de encontrar una garrapata hay que extraerla cuanto antes, pero sin arrancarla bruscamente. Es aconsejable acudir al centro de salud para su extracción y, si no se puede acudir, hay que extraerla mediante tracción cuidadosa con una pinza de punta fina, no con la mano.

Desde el ayuntamiento han explicado que se debe sujetar la garrapata con una pinza, agarrándola por la cabeza, ya que si exprime el cuerpo puede inyectar sus fluidos en el interior de la herida. Hay que tirar suavemente y con firmeza de forma progresiva y continua, nunca bruscamente, hasta conseguir su extracción. Por último, hay que desinfectar la herida y se recomienda guardar la garrapata en un bote en el congelador para su estudio en caso de que aparezca una erupción o fiebre, así como acudir al médico.