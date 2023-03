Bilbao se personará como acusación popular en los casos de muerte de personas sin hogar con indicios de criminalidad

Se elaborará un protocolo local de actuación para orientar la respuesta institucional ante incidentes violentos contra estas personas



BILBAO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao se personará como acusación popular en todos aquellos procesos judicales en los que haya indicios racionales de criminalidad con resultado de muerte cuando las víctimas sean personas sin hogar y se elaborará un protocolo local para orientar la respuesta del Ayuntameinto ante incidentes violentos contra personas sin hogar.

Con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP que se ha abstenido, se han adoptado estas iniciativas en el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Bilbao. Inicialmente, Elkarrekin Podemos-IU había planteado una proposición en la que proponía que el Ayuntamiento se personara como acusación popular en todos los casos de violencia contra las personas que se ven "forzadas" a vivir en la calle, así como en los casos de aporofobia que sucedan en Bilbao.

El equipo de gobierno presentó una enmienda de modificación, en la que defendía esa personación como acusación popular solo en los casos de muerte, pero finalmente la retiró al aceptar otra enmienda que, por su parte, había presentado EH Bildu.

En esa enmienda, que ha sido aprobada, se instaba al Gobierno municipal a incorporar al próximo Plan de Personas sin Hogar la propuesta de elaboración de un protocolo local de actuación, con el objetivo de orientar la respuesta institucional del Ayuntamiento ante incidentes violenteos contra personas sin hogar para poder ofrecer "una respuesta adecuada y proporcionada" a las consecuencias que haya producido dicho acto en la víctima y en la convivencia comunitaria.

EH Bildu planteaba en el texto, finalmente aprobado, que dicho protocolo deberá tener en cuenta la participación de distintos agentes institucionales y sociales y estará orientado hacia un modelo de justicia restaurativa, cuyo objeto es "reparar el daño causado a la víctima, basándose en aspectos como ofrecer un trato adecuado a la víctima, el respeto a la confidencialidad y la autonomía, claridad y rapidez en la respuesta, evitar revictimaciones secundarias, el trabajo en red con agentes sociales y la proporcionalidad de la respuesta institucional".

La coalición soberanista, que ha mostrado su satisfacción por el acuerdo, ha destacado que se sientan las bases de la respuesta que "como ayuntamiento se debe dar a los casos de violencia contra las personas sin hogar". "De tal manera que tengamos un Protocolo que se active siempre que se ponga en conocimiento del Ayuntamiento una agresión de este tipo y la respuesta sea diferente en cada caso, en función de la voluntad de la víctima, de la urgencia y de la gravedad de los hechos; pero sobre todo asegurando que, sin descartar acciones judiciales, la respuesta no se va a limitar a la denuncia", ha agregado.

Por su parte, Elkarrekin Podemos, tras la retirada de la enmienda del equipo de Gobierno, ha lamentado que no se hubieran querido dar "más pasos", porque entendía que en la enmienda de EH Bildu no se asumen compromisos "con nada y con nadie" y no se lanza "un mensaje tan potente".

ACUSACIÓN POPULAR

En este sentido, el alcalde de Bilbao ha explicado que la habían retirado porque estaban de acuerdo con la planteada por EH Bildu, pero ha propuesto que se incorpore una enmienda 'in voce' de manera que el protocolo incluya que el Ayuntamiento se personará como acusación popular en los casos de muerte con indicios de criminalidad de personas sin hogar.

Aburto ha manifestado la importancia de que, en este tema, estén todos de acuerdo y ha añadido que han planteado la posibilidad de personarse como acusación particular solo en los casos de resultado de muerte porque es lo que también se hace en los casos de violencia de género".

El concejal de Acción Social (PNV), Juan Ibarretxe, cree que se da un "mensaje claro" de que la violencia en la ciudad no se debe aceptar y que hay que tomar medidas para prevenir los delitos y "proteger a estas personas". A su juicio, es una muestra de "empatía" hacia esas personas que también "forman parte" de la ciudadanía" y a las que es importante "blindarles" apoyo" porque Bilbao es "una ciudada acogedora".

Finalmente, Elkarrekin Podemos ha apoyado la iniciativa aunque cree que se queda un poco "corto" porque solo plantea la acusación particular en los casos de resultado de muerte.

Por otra parte, en el pleno se ha aprobado por unanimidad una proposición de Elkarrekin Podemos-IU que se insta a reforzar la promoción de la salud con actuaciones dirigidas a personas con diversidad funcional, incluyendo la promoción de la salud emocional y sexual para las personas con diversidad funcional en el II Plan de Salud Municipal.