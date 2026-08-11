Bilbao reafirma su apuesta por una Aste Nagusia "participativa y accesible" en los distintos espacios de la fiesta

Imagen del Gargantua. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha reafirmado su apuesta por una Semana Grande "participativa y accesible" para toda la ciudadanía en todos los espacios de la fiesta y bajo el lema '!Disfrútalas tú también', "vuelve a situar la inclusión y la igualdad de oportunidades" en el centro de la programación festiva, para facilitar la participación con independencia de la edad o de las capacidades de los ciudadanos.

La Aste Nagusia bilbaína tendrá lugar este año del 22 al 30 de agosto y el Consistorio ha destacado en un comunicado que la accesibilidad universal "volverá a ser una realidad en los distintos espacios de Aste Nagusia".

De este modo, esta accesibilidad estará presente tanto en los escenarios musicales y las representaciones teatrales como en las actividades dirigidas al público infantil, con el fin de facilitar que todas las personas puedan "disfrutar y participar plenamente de las fiestas, con independencia de su edad o de sus capacidades".

Además, un año más, se mantiene una "atención especial" a la infancia y a las familias mediante iniciativas diseñadas para favorecer una participación "cómoda, segura y respetuosa" en las propuestas festivas.

Uno de los ejemplos "más significativos" de este tipo de atención especial para fomentar la participación es el Txikigune, el espacio infantil ubicado en el Parque de Doña Casilda del 23 al 30 de agosto.

En este sentido, con el objetivo de facilitar la accesibilidad, "un elemento fundamental" para garantizar el derecho de todos los niños a "participar, disfrutar y desarrollarse en igualdad de condiciones", el parque infantil de Aste Nagusia, "un año más", pondrá en marcha varias acciones destinadas a personas con diversidad funcional.

Junto a ello, los monitores cuentan con formación en atención a personas con discapacidad, según han destacado desde el Ayuntamiento de Bilbao.

ACCESO PREFERENTE

Las personas con necesidades especiales cuentan con un ticket de acceso preferente, que debe solicitarse en la caseta de información e igualmente, en este mismo punto, estará disponible para las familias que lo necesiten la intérprete de lengua de signos.

Además, con el fin de que todas las personas que se acerquen al Parque Infantil puedan disfrutar de Gargantua y Marijaia, el personaje contará con una rampa para niños con movilidad reducida, mientras que Marijaia estará presente en una reproducción especial en pequeño tamaño para personas con dificultades visuales y pensando también en este público, la información estará disponible en formato de Lectura Fácil, con acceso a la información con códigos QR.

El Txikigune también contará con franjas horarias sin alteraciones sonoras para personas con trastorno del espectro autista (TEA), que serán el martes 25 de agosto, de 16.30 a 20.00 horas y el jueves, de 11.00 a 14.30 horas. Durante esas horas, el ambiente será más tranquilo, lo que permitirá disfrutar del espacio "con mayor comodidad", ha indicado el consistorio.

El espacio infantil dispondrá de suelos especiales en algunas actividades con agua o terreno irregular y Tren Txu-Txu con rampa de acceso y espacio para llevar carritos de bebé.

TEATRO DE CALLE INCLUSIVO

La inclusión también se hará visible en las sesiones de teatro de Calle dirigidas a familias que se celebrarán en la Pérgola del Parque de Doña Casilda.

En concreto, las funciones del domingo 23, miércoles 26 y domingo 30 contarán con intérprete de lengua de signos, mientras que el resto de las sesiones, por su parte, contarán con muy poco texto.

Por su parte, los espectáculos de la Plaza de la Convivencia también contarán con intérprete de lengua de signos. Es el caso de la función del 23 de agosto a las 21.15 horas de Al Tran Tran y el espectáculo "Los trovadores urbanos", así como la del 24 de agosto a las 21.15 horas de Bot Project y su "Collage 2024".

El programa de teatro ha sido diseñado teniendo en cuenta criterios de accesibilidad, por lo que muchas de las piezas contarán con muy poco texto. Asimismo, los dos escenarios de teatro de calle de Aste Nagusia dispondrán de un espacio reservado para personas con discapacidad señalizado debidamente con el icono de accesibilidad universal.

DESFILE DE LA BALLENA

Junto a ello, otras actividades "emblemáticas" para las familias durante las fiestas también incorporarán medidas de accesibilidad y una de ellas es el Desfile de la Ballena, "uno de los momentos más esperados" por niños y familias, en el que se volverá a reservar un espacio accesible frente al Palacio de la Diputación Foral de Bizkaia, para menores con discapacidad.

Será una zona reservada, acotada y señalizada con el símbolo universal de accesibilidad y el ayuntamiento recomienda acudir con antelación para facilitar el acceso y la ubicación.

El recinto ferial ubicado en el Parque Etxebarria también será un espacio "lo más inclusivo posible", para lo cual se han establecido unas franjas horarias sin alteraciones sonoras para que las personas autistas puedan disfrutar de las barracas sin perjuicio alguno.

De este modo, los días 23, 26 y 28, entre las 17.00 y las 20.00 horas, las barracas funcionarán sin música ni otro tipo de sonidos estridentes.

PREGÓN

Por su parte, el inicio de Aste Nagusia está diseñado para el disfrute de todas las personas, por lo que la lectura del Pregón que protagonizará la bertsolari Onintza Enbeita, desde el Balcón del Teatro Arriaga, contará con una intérprete en lengua de signos.

La música también será accesible y en los conciertos programados en Abandoibarra, La Encarnación, el Parque de Europa y el Muelle Evaristo Churruca (en las canchas de baloncesto) se habilitarán zonas reservadas y debidamente señalizadas para personas con discapacidad.

Además, como se viene haciendo en ocasiones anteriores, el Ayuntamiento de Bilbao instalará baños adaptados en diferentes puntos del recinto festivo.

En cuanto a la difusión de la programación, el Consistorio bilbaíno ha vuelto a editar el cartel y el programa oficial en braille, para personas con dificultad de visión, y ambos están disponibles en la Oficina de Atención Ciudadana del Edificio San Agustín, en la sede de la ONCE, en los puntos de información turística de la Plaza Circular y el Museo Guggenheim Bilbao, así como en el Txikigune y en los Centros Municipales de Abando (en Barrainkua) y del Casco Viejo, en el Edificio La Bolsa.

También la aplicación móvil oficial "Aste Nagusia 2026" está diseñada conforme a normas de Lectura Fácil, según ha indicado el Ayuntamiento bilbaíno.

Esta APP, adaptada a las personas con dificultades de comprensión, recoge todos los actos festivos, así como las medidas de accesibilidad disponibles, que estarán además indicadas mediante pictogramas fácilmente reconocibles.