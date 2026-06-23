Bilbao se suma al 'Día del Orgullo' con una campaña de sensibilización para apoyar y promover los derechos LGBTIQ+'

BILBAO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, que se celebra este próximo 28 de junio, con una campaña de sensibilización orientada a visibilizar, apoyar y promover los derechos de las personas LGBTIQ+, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género.

A través de esta iniciativa, el Consistorio reafirma su compromiso con la igualdad, la diversidad, la libertad y los derechos humanos, apostando por una sociedad "inclusiva, libre de discriminación y de discursos de odio".

Tal y como ha explicado la concejala de Igualdad y Fiestas, Itziar Urtasun, "queremos un Bilbao en el que todas las personas puedan vivir con libertad y sin miedo, sin ser juzgadas por su orientación sexual o su identidad de género". "Desde el Ayuntamiento trabajamos de forma continuada para impulsar políticas públicas que garanticen la igualdad real del colectivo LGBTIQ+ y contribuyan a construir una ciudad cada vez más inclusiva y respetuosa", ha añadido.

Esta campaña se enmarca en el desarrollo del I Plan Municipal en Diversidad Sexual y de Género 2025-2030, una herramienta "estratégica" que guía la acción del Ayuntamiento para impulsar políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos del colectivo LGBTIQ+ y fomentar su visibilidad en todos los ámbitos de la vida social.

A través de este plan, el Consistorio trabaja de manera transversal para prevenir la discriminación, fortalecer la convivencia y avanzar hacia una ciudad "más justa, plural e inclusiva".

BILBAO, UNA CIUDAD DIVERSA

Bajo el lema "Bagara eta bagaude harro. Con orgullo, somos y estamos", la campaña sitúa a Bilbao en el centro como una ciudad que reconoce, acoge y celebra la diversidad. La creatividad presenta el nombre de la ciudad construido a partir de los colores que representan las distintas realidades del colectivo LGBTIQ+ simbolizando "una sociedad plural en la que todas las identidades suman y forman parte del presente y del futuro de Bilbao", ha explicado Itziar Urtasun.

Al igual que ya ocurrió el Día de la Visibilidad Lésbica (26 de abril) y el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia (17 de mayo), la campaña estará visible en diferentes soportes físicos como mobiliario urbano, en pantallas digitales de las sedes municipales y en la web de www.bilbao.eus, así como en las cuentas del Ayuntamiento en redes sociales.

LA CIUDAD ILUMINADA DE ARCOÍRIS

Asimismo, el Ayuntamiento de Bilbao iluminará con los colores de la bandera LGBTIQ+ la fuente de la Pérgola del Parque de Doña Casilda, las farolas de Abandoibarra y la fuente de la Plaza Moyua desde el 24 de junio al 28 de junio, coincidiendo con la celebración del evento Bilbao Bizkaia HARRO - el orgullo de Bilbao Bizkaia-.

Por su parte, la fachada del edificio consistorial se decorará con luces con los colores del arcoíris la noche del 28 de junio, fecha que se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+.

Bilbao se llenará de "música, color, orgullo y carrozas" entre el 25 y 28 de junio, con una completa programación organizada desde la plataforma Bilbao Bizkaia HARRO y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao, ha recordado Urtasun.

En estas fechas también, la Villa acogerá el XXII Zinegoak Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas Gay-Lesbi-Trans de Bilbao, entre el 22 y 29 de junio.

El Ayuntamiento colabora con el Festival a través del apoyo al Premio Lesbianismo y Género, destinado a reconocer la obra -cortometraje, documental o largometraje- que mejor aborde el lesbianismo desde una perspectiva de género.

Esta colaboración, ha destacado Urtasun, "contribuye a promover la participación y la visibilidad de las mujeres lesbianas y bisexuales, a poner en valor las historias lésbicas y el trabajo de las mujeres en este ámbito, y a reforzar la denuncia social y la defensa de los derechos humanos".