Bilbobus ofrece un servicio de lanzadera al Bilbao Arena este sábado por el concierto de Mikel Izal

Bilbobus ofrecerá este sábado un servicio de lanzadera con motivo del concierto de Mikel Izal en el Bilbao Arena a las 21.00 horas. Dicho servicio comenzará desde una hora antes y al término del espectáculo.

Según ha informado el consistorio bilbaíno, la línea E7 partirá cada 10 minutos de las inmediaciones de la Plaza Circular desde las 20.00 horas. Además, la línea G5 modificará su trayecto para habilitar una nueva parada en Askatasuna/Parkea en dirección Zabalburu/Hurtado Amezaga al finalizar el concierto.

Por otra parte, en un radio de 500 metros desde el Bilbao Arena hay distintas paradas de metro, tren o tranvía que cuentan con conexiones directas a todos los barrios de la Villa. También se habilitará una parada de taxi en el número 11 de la avenida Askatasuna.