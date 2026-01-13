Bilbobus roza los 30 millones de personas usuarias en 2025, su mejor dato desde 1996

Archivo - Unidad de Bilbobus. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio público de autobús municipal de Bilbao, Bilbobus, ha alcanzado los 29.548.947 usuarios en 2025, con una media mensual por encima de los 2,6 millones y superando las 100.000 personas usuarias muchas jornadas, lo que supone la mejor cifra desde 1996, cuando obtuvo 29.593.660, según ha informado el área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento.

Además, el Estudio de Satisfacción del Cliente (ISC) de 2025, que el área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao encarga a una consultora experta en este ámbito, ha tenido la mejor puntuación de su historia con una valoración general de 8,01 puntos sobre 10.

Este estudio se realiza mediante encuestas a usuarios donde se miden ocho items: servicio ofertado, accesibilidad, información, tiempo, atención a las personas usuarias, confort, seguridad e impacto ambiental.

Según ha explicado la concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, "estamos ante una doble buena noticia". Por un lado, ha destacado, "estas cifras de personas usuarias, similares a hace 30 años, cuando aún no existía ni el metro ni el tranvía en Bilbao, revelan que los bilbaínos y otras personas usuarias siguen apostando por el transporte público y en especial por Bilbobus para sus desplazamientos urbanos como un medio sostenible, eficaz, fiable, seguro y moderno".

Por otro lado, Nora Abete ha señalado que "la satisfacción de las personas usuarias es muy alta, hasta el punto de que ha sido la mejor valoración de la historia".

AUTOBUSES Y PARADAS

Abete ha recordado que Bilbobus cuenta con 141 autobuses, de los que 94 son híbridos y 26 eléctricos, "lo que le convierte en una de las flotas más sostenibles y eficientes de Europa, con una media de edad de 5,14 años y un 85% de los autobuses renovados".

Dispone de 527 paradas, lo que supone que "prácticamente el 100% de la población de Bilbao tiene una parada a menos de 300 metros de su casa", ha remarcado Abete, para señalar que las más utilizadas son Hurtado Amezaga 2, Puente del Arenal, Plaza Biribila y Gran Vía. La línea más utilizada es la L77, la que transita entre Peñascal y la Mina del Morro.

Cuenta además con 22 certificaciones de calidad que "demuestran la fiabilidad de sus servicios, especialmente en materia de seguridad, accesibilidad, gestión ambiental, asumiendo compromisos de calidad en la prestación del servicio con el fin de satisfacer las expectativas de las personas usuarias", ha subrayado la edil.

RECARGA CON ENERGÍA DEL METRO

Bilbobus dispone de un sistema de recarga de sus autobuses eléctricos a través de la energía que procede del metro de Bilbao. Se trata de sistema desarrollado en el marco del Proyecto Medusa, empresa integrada por el Ente Vasco de la Energía (EVE) y Repsol.

Abete ha indicado que "este sistema pionero demuestra que es posible optimizar infraestructuras eléctricas existentes para reducir emisiones, ahorrar costes y avanzar hacia una ciudad más sostenible, sin afectar al servicio ferroviario".

El modelo permite redirigir la potencia eléctrica disponible del Metro Bilbao hacia 14 puntos de recarga de alta potencia (120 kW cada uno) ubicados en las cocheras de Elorrieta. Así, los autobuses eléctricos se cargan íntegramente con energía excedente, sin necesidad de nuevas conexiones a la red ni incremento de la potencia contratada.

El sistema está monitorizado las 24 horas del día para garantizar su seguridad y eficiencia. Durante el horario de funcionamiento del metro, la prioridad energética se mantiene en el transporte ferroviario. Durante la noche, cuando no hay servicio de metro, la recarga de los autobuses se realiza de forma más intensiva, maximizando así la eficiencia del sistema. Desde su implantación en abril del 2024, el sistema ha permitido evitar la emisión de 426 toneladas de dióxido de carbono (CO2).