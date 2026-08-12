Bilboko Konpartsak inicia el montaje del recinto festivo, que albergará 622 actividades y apoyará la huelga de técnicos

Representantes de Bilboko Konpartsak presentan el montaje del recinto festivo y las actividades programadas para Aste Nagusia. - EUROPA PRESS

BILBAO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bilboko Konpartsak ha iniciado este miércoles el montaje de las 27 txosnas del recinto festivo de la Aste Nagusia bilbaína, durante la que se realizarán 622 actividades y en las que no permitirán "cualquier agresión o abuso, venga de donde venga". Las comparsas apoyarán, asimismo, la huelga de los técnicos de espectáculos del día 26, por lo que se suspenderán los conciertos previstos para esa jornada.

En una comparecencia en El Arenal, representantes de las comparsas de Bilbao han presentado el montaje del recinto festivo y la programación que desarrollarán durante los nueve días de la Aste Nagusia, que se iniciará el próximo día 22 y se prolongará hasta el domingo 30.

Los comparseros han comenzado las tareas de montaje de las 27 txosnas un año más, "salvando los cada vez más preocupantes obstáculos burocráticos y administrativos" y con la intención de construir "un territorio donde el euskera se abre paso libremente" y "no hacen falta leyes porque hay valores: el respeto, el cuidado y el trabajo en común". Así, han remarcado que no se permitirá "ninguna actitud que se aleje del respeto" y se reaccionará organizadamente "a cualquier agresión o abuso, venga de quien venga".

En total, se han programado 622 actividades a lo largo de Aste Nagusia, con conciertos, teatro y otros espectáculos, talleres, deporte, gastronomía, concursos y "alguna que otra majadería difícil de clasificar".

Entre otras actividades, la programación infantil invitará a los más pequeños a construir su propia txosna, cocinar, tirarse en goitibera, hacer marionetas, crear instrumentos musicales o serigrafiar su ropa.

La programación en torno a la Ría incorporará este año, por primera vez, una carrera de colchonetas hinchables tripuladas, que se sumará a las piraguas y el torneo de waterpolo.

También habrá deporte con el Hiri Krosa, Basket 3x3 (que se desplaza a la plaza Arriaga para tener más público) y skate. Se han organizado, asimismo, torneos de ajedrez, mus, lanzamiento de rana o cubo de Rubik, entre otras modalidades.

En el apartado musical, se podrá disfrutar de conciertos, txarangas, faanfarrias, DJ y romerías y, además, se ha organizado un taller y exhibición de rap. El recinto festivo albergará una veintena de conciertos, según han destacado, con nombres como Ez, ez, ez, Arene 6, Potato, Grafiti, Zaunka, Chulería Joder, Kiliki, Xpresidentex, Akats o Cherry Bopper.

Como es habitual, habrá concursos gastronómicos en El Arenal, de arroz, rabo de toro, pisto, tortillas, txipirones, marmitako o bacalao al pil pil. Además, se dedicará el homenaje a la ikurriña este año a los baserritarras en reconocimiento a su trabajo.

APOYO A LOS TÉCNICOS

Durante la comparecencia, Bilboko Konpartsak ha mostrado su "firme apoyo" al colectivo de manteros, y ha remarcado el "enorme trabajo invisible" que realizan los técnicos de sonido. En esta línea, las comparsas de Bilbao se sumará a la huelga convocada para el próximo día 26 por los sindicatos de técnicos de espectáculos, de manera que los actos programados se realizarán sin sonido o serán suspendidos si requieren de su trabajo.

Finalmente, han reivindicado unas fiestas sin corridas de toros. "No queremos fiestas crueles con los animales", han subrayado los portavoces de las comparsas.