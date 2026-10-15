El BIZAN Coronación de Vitoria-Gasteiz transforma paraguas deteriorados en bolsas de la compra

VITORIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha impulsado en el BIZAN de Coronación una iniciativa de reutilización para convertir paraguas deteriorados en bolsas para la compra y bastones, según ha informado este jueves el Consistorio en un comunicado de prensa.

El proyecto ha sido promovido por cinco mujeres participantes en el programa 'Activa tu barrio' de Coronación, donde los participantes descubrieron distintas formas de aprovechar materiales que habitualmente se desechan, y una de las propuestas consistió en transformar el tejido impermeable de los paraguas en bolsas reutilizables para la compra.

El siguiente paso será distribuir las bolsas elaboradas y dar a conocer el programa 'Activa Tu Barrio' entre los comercios y entidades que forman parte de la vida cotidiana de Coronación. Para ello, se ha organizado una ruta por distintos puntos con la participación de las propias integrantes del programa.

La entrega está prevista para el próximo lunes y está previsto acudir a Egibide Molinuevo, La Peña Dulce, el centro cívico Aldabe, la frutería Délika y la carnicería Omar. Junto con las bolsas se entregará material informativo sobre la iniciativa y tarjetas con los horarios de 'Activa tu barrio', para acercar el programa a los establecimientos, entidades y personas del entorno.

La ruta permitirá reconocer la colaboración de los comercios y espacios comunitarios del barrio, compartir el resultado del trabajo realizado en los centros BIZAN y reforzar su presencia en la comunidad.

El concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, ha destacado el valor social de una iniciativa que demuestra "cómo la experiencia, la creatividad y la implicación de las personas mayores pueden generar cambios positivos en el entorno".