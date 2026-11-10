Bizkaia asume este jueves la gestión de los 22,3 kilómetros de AP-68 que discurren por el territorio

Peajes de la AP-68 - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia asumirá este jueves la gestión de los 22,3 kilómetros de la AP-68 que discurren por el territorio. El cambio se produce una vez finalizada la concesión estatal que hasta ahora mantenía la explotación de este tramo en manos de Avasa.

Aunque la titularidad de este tramo corresponde a la Diputación Foral de Bizkaia desde el 1 de enero de 2020, su explotación había continuado hasta ahora en manos de la concesionaria y, desde mañana, la AP-68 en Bizkaia se incorporará al modelo foral de gestión de las vías de peaje, gestionado por Interbiak.

Según han informado en un comunicado desde la institución foral, una de las principales novedades para las personas usuarias será, al igual que en el tramo alavés, la desaparición de la recogida de tiques en las cabinas de peaje; de esta manera, el importe se calculará y abonará en función del trayecto realizado.

El peaje continuará situado en las instalaciones actuales y se mantendrán todas las modalidades de pago disponibles, bien en efectivo, con tarjeta bancaria o mediante dispositivo Via-T.

La entrada en vigor del nuevo modelo de gestión conlleva también la aplicación de nuevas tarifas, que incluyen una rebaja media del 20% para los viajes ocasionales.

El tramo Bilbao-Arrigorriaga pasará de costar 1,05 euros a 0,85; Bilbao-ES Arrigorriaga, de 2,35 a 1,90 euros; hasta Arrankudiaga, el coste pasa de 2,55 a 1,70 euros; mientras que el de Orozko pasa de 2,55 a 2,05 y hasta Altube, de 6,85 euros a 4,25 desde este jueves.

Según han destacado desde la institución foral, en el tramo de Bizkaia las tarifas se ajustan a la distancia recorrida, de forma que, en el caso de los vehículos ligeros, se establece un tratamiento específico para los desplazamientos entre Arrigorriaga, Arrankudiaga y Orozko.

Así, quienes circulen entre estos municipios con un vehículo equipado con VIA-T pagarán tarifas más reducidas. De este modo, el nuevo sistema beneficia especialmente a los trayectos más cortos realizados dentro del territorio.

VEHÍCULOS PESADOS

Por su parte, los vehículos pesados podrán beneficiarse de las bonificaciones por frecuencia de uso, eficiencia de los vehículos y bajas emisiones de CO2 previstas en las autopistas de gestión foral.

LÍMITE GASTO MENSUAL

La Diputación Foral de Bizkaia recuerda a las personas que utilizan habitualmente las vías de peaje que existe un programa de subvenciones con límite de gasto mensual, que incluye los desplazamientos por la AP-68.

Para beneficiarse de estas subvenciones es necesario estar previamente inscrito en Bidesaria, a través de Interbiak. La información sobre el programa y la inscripción puede consultarse en el apartado de subvenciones para peajes y uso de carreteras de Interbiak.

En la actualidad, el límite de gasto mensual para los desplazamientos realizados por las vías de peaje de Bizkaia se sitúa en 39,46 euros y, a partir del 1 de enero de 2027, este límite se reducirá a 35 euros mensuales para los desplazamientos realizados exclusivamente por Bizkaia; mientras que las personas que continúen sus recorridos por la AP-8 en Gipuzkoa o por la AP-68 en Araba dispondrán de un límite adicional conjunto de 53 euros. El gasto máximo mensual acumulado para circular por los tres territorios será, por tanto, de 88 euros.