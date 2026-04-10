Bizkaia atrae a 34 startups en 2025, más de tres de cada cuatro procedentes del exterior, que han creado 97 empleos

Bizkaia cierra 2025 con la atracción al territorio de 34 startups. - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha cerrado 2025 con la atracción al territorio de 34 startups, de las cuales un total 26 proceden del exterior, en concreto de 16 países, lo que supone más de tres de cada cuatro. Estas compañías han generado 97 empleos en sectores como la energía, la salud, la sostenibilidad, la agroalimentación, los contenidos digitales o la industria del ocio.

El Departamento de Promoción Económica de la institución foral ha destacado que estos datos "consolidan" la "capacidad de atracción empresarial" de Bizkaia y ha incidido en que este balance confirma la capacidad del territorio de atraer nuevos proyectos empresariales "innovadores que refuerzan un ecosistema bien conectado en ámbitos de estratégicos".

La Diputación ha subrayado que los resultados obtenidos se apoyan en el trabajo de "captación, acompañamiento y conexión con el ecosistema emprendedor" que impulsa la institución foral, lo que permitió atender a 159 startups en 2024, "consolidando así una cartera de proyectos con potencial de implantación y crecimiento en Bizkaia".

De las 34 startups atraídas, 26 proceden del exterior, lo que supone más de tres de cada cuatro, y en total, los proyectos llegados a Bizkaia tienen origen en 16 países, con presencia de iniciativas procedentes de Estados Unidos, Argentina, Colombia, Suecia, Alemania, Polonia, Australia, Georgia, Ucrania, Dinamarca, Hungría, Rumanía, Francia, Rusia o Serbia y Montenegro, además del Estado.

La Diputación ha destacado que este dato "refuerza el posicionamiento de Bizkaia como un territorio atractivo para emprender, invertir, crecer y desarrollar actividad empresarial innovadora", gracias a una propuesta de valor basada en sus capacidades industriales y tecnológicas, su ecosistema de apoyo al emprendimiento, la cercanía a los mercados y una apuesta sostenida por el talento.

TEJIDO ECONÓMICO "ESPECIALIZADO"

La diversidad de las startups implantadas refleja también la amplitud y especialización del tejido económico que Bizkaia está siendo capaz de atraer, han asegurado.

Los proyectos se reparten entre sectores como energía, sostenibilidad, biociencias, alimentación, contenidos digitales e Internet, logística, construcción, finanzas y actividades vinculadas al ocio, la cultura o el deporte.

La Diputación ha considerado que este balance pone de relieve la importancia de la colaboración entre agentes públicos y privados en los procesos de atracción y ha incidido en que las implantaciones llegan a través de diferentes vías, entre ellas el Centro Internacional de Emprendimiento de la Torre BAT, la red de aceleradoras de la Diputación Foral de Bizkaia, la agencia foral Beaz, plataformas sectoriales y otros agentes institucionales y privados.

Según la Diputación vizcaína, esta capilaridad confirma que la atracción de proyectos reside en la potencia de un ecosistema que trabaja de forma coordinada para detectar oportunidades, acompañarlas y convertirlas en actividad económica.

En este sentido, la diputada de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, Ainara Basurko, ha destacado que "estos datos reflejan que Bizkaia cuenta hoy con un ecosistema sólido, conectado y competitivo para atraer nuevas iniciativas empresariales".

Basurko ha apuntado que se habla de captar startups lo que es sinónimo de "generar actividad, empleo y oportunidades en sectores estratégicos para el futuro de Bizkaia".

La diputada foral ha subrayado además que "la atracción de startups es el resultado de la capacidad industrial, tecnológica y emprendedora de Bizkaia; su apuesta por el talento y una forma de hacer basada en la colaboración público-privada y en la construcción de un entorno favorable para crecer".

Este balance, han indicado desde Diputación, se enmarca en la estrategia de la Diputación Foral de Bizkaia para "reforzar el emprendimiento innovador y proyectar Bizkaia como un espacio de oportunidad para empresas emergentes con alto potencial", una estrategia en la que iniciativas como BAT, "el impulso al talento y la conexión internacional tienen un papel cada vez más relevante".