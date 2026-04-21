Bizkaia celebrará en noviembre el II Congreso de Derecho de Extranjería

BILBAO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bizkaia acogerá los próximos 5 y 6 de noviembre la celebración del II Congreso de Derecho de Extranjería, una cita que aspira a consolidarse como "foro de referencia" para el análisis jurídico, social e institucional de los retos migratorios contemporáneos, según ha informado la subdelegación del Gobierno en Bizkaia.

En un comunicado, ha señalado que, tras el éxito de la primera edición, celebrada en noviembre del pasado año, el Congreso, organizado por El Colegio de la Abogacía de Bizkaia y su Escuela de Práctica Jurídica, la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco y el Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia volverá a reunir a profesionales del ámbito jurídico, representantes institucionales, personal técnico de las administraciones públicas, magistratura, academia y entidades sociales.

El objetivo es reflexionar "de manera rigurosa y práctica" sobre la aplicación del Derecho de Extranjería y su impacto en la cohesión social. La primera edición puso de relieve que el fenómeno migratorio trasciende lo estrictamente normativo y se sitúa en el centro del modelo de sociedad que Bizkaia desea construir, el de "una sociedad abierta, diversa, cohesionada y comprometida con los derechos humanos".

En ese marco, el Congreso se consolidó como un espacio de encuentro para el intercambio de experiencias, el análisis crítico de la normativa vigente y el debate sobre los desafíos presentes y futuros de la movilidad humana.

II CONGRESO

El II Congreso de Derecho de Extranjería profundizará en estas líneas de trabajo, prestando especial atención al papel de integración social que desempeña el empleo y, en particular, el proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Consejo de Ministros el día 14 de abril, a los retos de la gestión administrativa, y a la necesidad de situar a las personas migrantes en el centro de las políticas públicas.

Todo ello, según ha explicado la subdelegación del Gobierno, desde una perspectiva jurídica, pero también social y ética, consciente de que la inmigración es "un fenómeno estructural y una realidad imprescindible para el desarrollo demográfico, económico y social de Bizkaia".

El programa contará con ponencias especializadas, mesas redondas y espacios de debate, con un marcado carácter práctico y vocación pedagógica, "pensados para ofrecer herramientas útiles a quienes trabajan día a día en este ámbito".