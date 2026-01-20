Bizkaia cierra 2025 con 10.442 millones recaudados, un 11,0% más en relación a 2024

Archivo - Sede de la Hacienda de Bizkaia en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La recaudación neta por tributos concertados en 2025 en Bizkaia se ha elevado a 10.442,0 millones de euros, 1.032,9 millones más que la obtenida en 2024, lo que representa un incremento del 11,0%. Esta recaudación refleja que el presupuesto previsto para el pasado ejercicio (10.182,3 millones) se ha cumplido en un 102,5%, según los datos hechos públicos este viernes por la Diputación de Bizkaia.

Según ha informado la Hacienda vizcaína, en la cifra final de recaudación del pasado ejercicio ya están descontados los abonos realizados por los ajustes internos de la Ley de Aportaciones, que han ascendido a 1.224,9 millones de euros, con un crecimiento del 13,8% sobre el ejercicio anterior. El reparto de estos ajustes ha sido de 1.022,1 millones para Gipuzkoa y de 202,8 millones para Álava.

IMPOSICIÓN DIRECTA

La recaudación por impuestos directos ha sido de 5.324.6 millones de euros, un 9,6% más que en 2024, lo que se traduce en un aumento de 464,4 millones de euros, han señalado desde la institución foral.

En este ámbito destaca, sobre todo, el incremento del 15,6% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con 4.134,8 millones de euros, impulsado por las subidas en las retenciones de las rentas del trabajo (+6,1%) y del capital mobiliario (+7,0%) y también por la ausencia de devoluciones a mutualistas de ejercicios no prescritos, que lastró la recaudación de la Cuota Diferencial del impuesto en 2024.

Estas subidas contrastan con la caída en el Impuesto sobre Sociedades que, con una recaudación de 699,3 millones de euros, ha descendido un 25,0% con respecto a 2024, es decir, 233,7 millones de euros menos.

Por contra, hay que señalar la positiva evolución del Impuesto sobre el Patrimonio (+22,4%), del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (+12,5%) y del del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (+45,4%).

En cuanto a la recaudación por impuestos indirectos, la cifra final ha alcanzado los 3.769,2 millones de euros, un 11,7% superior a la del año anterior (+396,2 millones de euros). De esta cantidad, 3.193,9 millones de euros corresponden al IVA, lo que supone una subida del 16,7% en la recaudación de este impuesto.

Desde la Hacienda vizcaína han explicado que, "de este modo, se dejan definitivamente atrás determinadas actuaciones fraudulentas en el ámbito del sector de los hidrocarburos que lastraron, sobremanera, la recaudación por este concepto en 2024" han subrayado.

Además del IVA de gestión propia, el ejercicio 2025 ha registrado incrementos en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (+4,7%), en el Impuesto sobre la Electricidad (+43,8%) y en el Impuesto sobre Transacciones Financieras (+20,5%), entre otros. Han caído, sin embargo, el Impuesto sobre Alcoholes (-10,7%), el Impuesto sobre la Cerveza (-18,6%) y el Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte (-22,2%).

TASAS SOBRE EL JUEGO

Las tasas sobre el juego crecieron en 2025 un 3,6%, alcanzando los 63,5 millones de euros recaudados. La de las Tasas de Juego se mantiene prácticamente estable, mientras que suben los recargos de apremio (+29,8%) y las sanciones (+3,3%), y caen los intereses de demora (-7%).

Finalmente, en concepto de ajustes con el Estado se han recaudado 1.284,7 millones de euros (un15,3 % superior a lo obtenido en 2024). El ajuste del IVA ha subido un 11,4% en su conjunto, mientras que el pago por los Impuestos Especiales se ha reducido en un 12,2%.