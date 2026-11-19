Explotación ganadera - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Bizkaia ha comenzado este jueves a abonar las ayudas para paliar los efectos de la sequía de este verano, de las que se beneficiarán 683 explotaciones agrarias y ganaderas. Para ello, se ha previsto una partida de 1.461.906 euros dentro del plan de medidas extraordinarias anunciado el pasado mes de octubre, según ha anunciado la portavoz foral, Leixuri Arrizabalaga.

En conjunto, el plan para hacer frente al impacto de la falta de precipitaciones y las altas temperaturas en el sector primario acordado tras las reuniones mantenidas con los sindicatos EHNE Bizkaia y ENBA, Lursail y diferentes asociaciones del sector agrario cuenta con un presupuesto de 2 millones.

De ellos, 1,5 millones de euros se destinan a ayudas directas a las explotaciones agrícolas y ganaderas. La Diputación ha gestionado estas ayudas de oficio, sin necesidad de que las explotaciones beneficiarias hayan tenido que presentar una solicitud inicial, y, una vez completados los trámites administrativos correspondientes, ha iniciado este jueves el abono de las cantidades asignadas.

Las cuantías se han establecido en función de los criterios previstos para cada línea de ayuda. Cada explotación puede recibir hasta 7.500 euros por línea si cuenta con una persona agricultora a título principal, mientras que el importe máximo asciende a 10.000 euros en el caso de explotaciones con más de una persona.

Para determinar las ayudas se ha tomado como referencia un informe elaborado por Lursail, que identificó "una afección generalizada" en el conjunto del territorio, con una mayor incidencia en la ganadería extensiva.

MONTES Y PASTOS

Además de las ayudas directas, el plan contempla una partida de 500.000 euros, distribuida entre los presupuestos de 2026 y 2027, para inversiones en montes de utilidad pública y patrimoniales.

Asimismo, se prevén ayudas para la recuperación de los pastos afectados por la sequía. Estas actuaciones se incorporarán al decreto de inversiones de 2027, aunque los trabajos podrán ejecutarse durante 2026.