Bizkaia Creativa aumenta su presupuesto un 30% y amplía las ayudas a videjuegos, moda, música o diseño

Cartel de la nueva edicion de Bizkaia Creativa, que amplía los sectores subvencionables. - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa de ayudas para las empresas culturales y creativas de la Diputación Foral de Bizkaia, Bizkaia Creativa, ha aumentado un 30% su presupuesto hasta 650.000 euros y amplía de "forma significativa" los sectores y actividades que podrán acogerse a estas ayudas, que incorporan nuevas iniciativas en el ámbito de la música, el audiovisual, los videojuegos, la moda y el diseño.

Las solicitudes para acceder a estas subvenciones estarán abiertas del 15 de abril al 15 de mayo, según ha anunciado este jueves la institución foral en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

La Diputación vizcaína "refuerza" en 2026 su apoyo a las industrias culturales y creativas, con una nueva edición del programa Bizkaia Creativa, que incrementa su dotación un 30% hasta alcanzar los 650.000 euros y amplía de "forma significativa" los sectores y actividades que podrán acogerse a estas ayudas.

De este modo, en el ámbito audiovisual, que incluye el cine, se incorporan actividades como guionización y la dirección cinematográfica, empresas de casting, subtitulado y doblaje, escenografía, búsqueda de localizaciones, iluminación, sonido y cámaras, diseño de vestuario y maquillaje y montaje de estaciones móviles de rodaje.

Esta ampliación se alinea con la Estrategia Audiovisual Bilbao Bizkaia, presentada recientemente por la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento, que busca fortalecer toda la cadena de valor del sector desde la creación y el desarrollo de contenidos hasta la producción, la postproducción, la distribución y la adopción de nuevas tecnologías creativas.

La iniciativa pretende igualmente "consolidar el posicionamiento internacional del territorio" con nuevas infraestructuras y espacios de rodaje en Punta Zorroza y Orduña.

CREACIÓN Y COMPOSICIÓN MUSICAL

Además, el programa Bizkaia Creativa incorpora de forma específica el ámbito de la música, incluyendo empresas de creación y composición musical, estudios de grabación, mezcla y masterización, y empresas de producción técnica para espectáculos y eventos.

También se abre de manera más amplia a los videojuegos, la moda y el diseño en distintas vertientes, ya sea diseño industrial de producto, diseño gráfico, diseño de servicios y diseño estratégico.

El plazo de solicitud permanecerá abierto del 15 de abril hasta el 15 de mayo y las ayudas podrán destinarse, entre otras cuestiones, a la creación de nuevas empresas creativas, a proyectos innovadores de diversificación de actividad, a iniciativas para la mejora de la competitividad -como la estandarización de productos o servicios, la escalabilidad del negocio o la apertura a nuevos mercados- y a proyectos sectoriales impulsados por asociaciones, colegios profesionales y clústeres.

Con este refuerzo, la Diputación "da un paso más" para acompañar a un sector creativo cada vez más relevante para la economía de Bizkaia, tanto por su capacidad de generar actividad y empleo como por su contribución a la diversificación económica, la innovación y la proyección exterior del territorio, según ha destacado la institución foral.

Bizkaia Creativa está orientada a apoyar la creación de nuevas empresas creativas, la diversificación e internacionalización de las ya existentes y la aceleración de su crecimiento, así como proyectos colaborativos que permitan mejorar la competitividad del sector.

APOYO A 15 PROYECTOS EMPRESARIALES

En 2025 esta iniciativa apoyó 15 proyectos empresariales y de crecimiento con una subvención media de 32.000 euros, cifra que se espera superar este año gracias al incremento de la dotación presupuestaria.

La Diputación Foral de Bizkaia ha destacado que adapta Bizkaia Creativa a la evolución real del ecosistema creativo del territorio, al tiempo que "refuerza su compromiso con unas actividades que hoy son también industria, empresa, innovación y nuevas oportunidades de desarrollo económico".

Este programa forma parte del Plan de Ayudas 2026, a través del cual la Diputación Foral de Bizkaia pone a disposición de las empresas de Bizkaia 63 millones de euros. Este año 2026 estarán disponibles 18 programas de subvenciones, 22 servicios, 8 proyectos estratégicos y 7 fondos de inversión, han indicado.