Bizkaia culminará el 1 de enero la implantación de Batuz con la incorporación de 13.351 nuevos contribuyentes al sistema

Archivo - Itxaso Berrojalbiz - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA - Archivo

BILBAO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Hacienda foral de Bizkaia culmina este 1 de enero la implantación definitiva del sistema Batuz, con la entrada en vigor de la quinta y última de las ventanas previstas y que supone la incorporación de 13.351 nuevos contribuyentes al sistema.

Así, este jueves se incorporan a Batuz las entidades total y parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades, entidades sin fines lucrativos acogidas a la Norma Foral 4/2019 y las personas físicas, comunidades de bienes, sociedades civiles y personas jurídicas que operen como microempresas, pequeñas o medianas empresas dedicadas a agricultura, ganadería y pesca, educación, prestación de servicios culturales y también comparsas o txosnas.

En un comunicado, la institución foral ha informado de que, hasta la fecha, son 69.929 contribuyentes (personas físicas, jurídicas y entidades) los incorporados a Batuz desde su puesta en marcha mediante una implantación progresiva que se inició en enero de 2024.

De este modo, el sistema de control integral de las actividades económicas Batuz desarrollado por la Hacienda Foral, que en 2022 se inició con la incorporación voluntaria de las personas físicas o jurídicas que desarrollan actividades económicas para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la asistencia a los y las contribuyentes, cierra su proceso de incorporación.

Desde la Diputación de Bizkaia han recordado asimismo que Batuz es un "novedoso" sistema que introduce dos elementos en la gestión de los negocios de las y los trabajadores autónomos y las empresas: por un lado, la anotación de todas sus operaciones económicas en su libro de registro de la sede electrónica de la Diputación Foral; y por otro, la emisión de sus facturas con un software "TicketBai", que impide la ocultación de ventas a través de una caja B.

Este software imprime, en cada ticket o factura, un código QR que permite que las personas consumidoras puedan saber si la factura ha sido declarada en Hacienda.

Según han precisado desde la Diputación vizcaína, con la información obtenida a través de Batuz, se busca incrementar el control para "prevenir y detectar el fraude fiscal, al tiempo que se mejora la asistencia a las personas contribuyentes de Bizkaia, facilitando ya los borradores de declaración de IVA e IRPF a las y los autónomos y de IVA a las empresas, que se completará en 2026 con el borrador de la declaración del Impuesto sobre Sociedades del año 2025".

PROCESO DE IMPLANTACIÓN

La Diputación Foral vizcaína ha recordado que, en un primer momento, y tras constatar que no todas y todos los contribuyentes estaban preparados para adaptarse correctamente a Batuz desde el 1 de enero de 2024, y con el fin de facilitarles su entrada, la Hacienda Foral de Bizkaia flexibilizó los plazos para implantar este sistema de lucha contra el fraude y asistencia al contribuyente.

De hecho, la entrada en Batuz se ha realizado de forma escalonada durante los dos últimos años, comenzando por quienes presentaban menos dificultades de adaptación, manteniendo, en todo momento, los incentivos a la implantación voluntaria.

Así, y tras este proceso, la institución foral ha destacado que el 87%de las personas y entidades obligados a cumplir Batuz en las dos ventanas de 2024 y en las dos de 2025 cumplen ya con las obligaciones de expedición de facturas con el software "TicketBai!" y están anotando sus operaciones en el LROE en la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia.

En esta línea, además de flexibilizar el plazo de incorporación, la Hacienda Foral ha incentivado, durante todo este tiempo, la adaptación voluntaria de Batuz a los y las contribuyentes, con una compensación del 10% en el IRPF o en el Impuesto sobre Sociedades.

FACTURAS EMITIDAS

En cuanto a las facturas emitidas en el momento de la entrada de la quinta y última ventana, el número de facturas emitidas se eleva a cerca de 1,9 millones, por lo que 2025 finaliza duplicando casi las cifras de 2024. Por años, se han emitido 238.658 facturas en 2022; 366.962 en 2023, 1.112.585 en 2024 y al cierre de 2025 son 1.930.624 facturas.

Mediante la comprobación por los y las destinatarias de las facturas o tickets expedidas con el software "TicketBai" a través de la lectura del QR, en 2025 se han escaneado más de 757.000 facturas, multiplicando casi por 9 la cifra de 2023 (88.309 facturas).

En cuanto al número de operaciones anotadas en el LROE, desde que se puso en funcionamiento el sistema Batuz la cifra se ha duplicado cada año entre 2022 y 2024 y en 2025 se han superado los 680 millones de facturas anotadas en el LROE.

La Diputación ha recordado que en los años 2024 y 2025 y antes de la llegada de la fecha de cada ventana de incorporación, se han remitido comunicaciones a las personas y entidades obligadas con la información adecuada a su situación tributaria, identificando igualmente los servicios y aplicaciones informáticas de que disponen para cumplir con el sistema.

Asimismo, se ha procedido a verificar que las personas físicas y empresas que tenían que cumplir con Batuz, respecto de las cuales haya transcurrido la fecha de implantación definitiva del sistema, cumplen efectivamente con las obligaciones de este.

PRESUNTA FALTA DE CUMPLIMIENTO

Así, durante el año 2025 se han enviado 2.868 comunicaciones para aclarar la presunta falta de cumplimiento. Dentro de estas comunicaciones, en particular, hay 100 requerimientos a establecimientos que han expedido facturas sin el software garante TicketBAI o facturas proforma o prefacturas sin cumplir posteriormente la obligación de la correspondiente factura con el código QR.

Igualmente se ha procedido a comprobar el cumplimiento por las empresas desarrolladoras de los software registrados en el registro de software garante "TicketBai!" de los requisitos de este sistema.

Por último, hay que destacar que desde el año 2020 el personal de la Diputación Foral de Bizkaia ha realizado 102 charlas explicativas del sistema Batuz, a las que han asistido más de 12.500 personas de distintas asociaciones y colegios profesionales, incluidas personas pertenecientes a entidades sin ánimo de lucro.