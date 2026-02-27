Bizkaia, galardonada en los premios CNIS por sus proyectos Batuz y Renta Bizkaia - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los XVI Premios CNIS 2026, celebrados en el marco del Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos en Madrid, han otorgado el premio en la categoría Administración Pública Sin Burocracia a la Diputación Foral de Bizkaia por las iniciativas Batuz y Renta Bizkaia.

Según ha informado el ente foral en un comunicado, se ha reconocido ambos proyectos vizcaínos de entre un total de 226 candidaturas presentadas en once categorías. El jurado ha destacado el "impacto real de ambos proyectos, Batuz y Renta Bizkaia, en la ciudadanía, su contribución a la simplificación administrativa y su apuesta por la digitalización, el uso estratégico de los datos y la mejora de los servicios públicos", ha detallado.

Antonio Pérez, director general de Hacienda, en representación de la Institución Foral, ha recogido el premio en representación de la diputación.

Por otra parte, la Diputación Foral de Bizkaia también ha sido finalista en la categoría de Datos e IA para la administración pública por el uso de la IA generativa para mejorar la escucha a la ciudadanía.

Batuz es el sistema integral de control fiscal que refuerza la lucha contra el fraude en Bizkaia, garantizando que la facturación de empresas y autónomos se registre correctamente. Combina TicketBAI, el Libro Registro de Operaciones Económicas (LROE) y la elaboración de borradores de Renta, IVA y Sociedades a partir de la información enviada por las personas contribuyentes, ha explicado.

La campaña de la Renta, por su parte, se diferencia por ofrecer a los contribuyentes el borrador de la declaración elaborado por Hacienda, "permitiéndoles revisar y confirmar su declaración de manera sencilla, con un alto grado de automatización y rápida devolución", han añadido.