Bizkaia mantiene el peaje en la AP-68, pero lo abaratará un 20% a partir del 11 de noviembre

Un tramo de la AP - 68 - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia mantendrá el peaje en la AP-68, pero lo abaratará un 20% a partir del 11 de noviembre. Además, desde el 1 de enero de 2027, rebajará el pago máximo mensual por circular en las vías de peaje AP-68, AP-8, AP-1, Supersur y Túneles de Artxanda, dentro del territorio.

Así lo ha anunciado el diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga, en una rueda de prensa, en la que ha avanzado que se ultima el nuevo Decreto Foral de tarificación de las autopistas del territorio para el próximo año con la actualización del programa Bidesaria, que fija los límites de gasto mensuales para conductores residentes en el territorio que circulan por las carreteras de peaje de Bizkaia y del resto de territorios vascos: AP-68, AP-8, AP-1, VSM y Túneles de Artxanda.

La principal novedad del decreto para el próximo año será la rebaja de 5 euros en los importes máximos, fijando un tope mensual de 35 euros para los desplazamientos realizados exclusivamente por Bizkaia, y 53 euros más si el recorrido continúa por la AP-8 en Gipuzkoa o por la AP-68 en Álava.

El decreto, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, incorporará como novendad que los pagos realizados en los desplazamientos por los otros territorios vascos pasen a computarse de forma acumulada, de forma que abonarán un tope de 88 euros (antes 194,30), y a partir de este pago, podrán circular por los tres territorios de manera gratuita hasta un máximo de 150 viajes mensuales.

"Lejos de actualizar el programa de Bidesaria aplicando la subida del IPC, vamos a realizar un esfuerzo para ayudar a las personas que asiduamente tienen que circular por nuestras vías de peaje. Hemos rebajado 5 euros los límites tanto en Bizkaia como en los tránsitos hacia Araba y Gipuzkoa. Y hemos pasado de dos decretos de subvenciones, uno por autopista, a uno solo, de manera que sumarán todos los pasos, independientemente de si son en Gipuzkoa o en Araba", ha concretado Alzaga.

También ha recordado que la Diputación Foral de Bizkaia destina cada año 11 millones de euros al programa de bonificaciones para personas usuarias habituales de las vías de peaje, del que a día de hoy se benefician cerca de 29.000 conductores. Para acceder al programa de subvenciones por límite de gasto hay que inscribirse en Bidesaria (Interbiak).

INCORPORACIÓN DE LA AP-68

De manera paralela, la Diputación trabaja en un Decreto Foral que regule el peaje de la AP-68, ya que, a partir del 11 de noviembre, el tramo vizcaíno pasará a formar parte del modelo de gestión foral. Esta norma tendrá una vigencia transitoria de dos meses, ya que, el próximo año, la AP-68 estará regulada por el Decreto Foral de peajes de 2027, común para todas las vías de peaje de Bizkaia.

Los 22,3 kilómetros del tramo vizcaíno de la AP-68 suponen el último vestigio que quedaba por integrar en la red foral de carreteras. Aunque la titularidad de este tramo corresponde a la institución foral, desde el 1 de enero de 2020 su explotación ha continuado en manos de la concesionaria Avasa en virtud de la concesión estatal vigente.

A partir del 11 de noviembre, cuando la gestione directamente, Bizkaia aplicará una reducción media del 20% tanto para vehículos ligeros como para pesados.

En el caso del transporte pesado, ha recordado que las distintas bonificaciones son acumulables y permiten alcanzar descuentos de hasta el 70% en los peajes. Por un lado, los vehículos de mercancías por carretera pueden beneficiarse de una rebaja del 13% por frecuencia, siempre que realicen 20 o más trayectos combinados por la AP-8, la Variante Sur Metropolitana (VSM) y la AP-68.

A esta ayuda se suman las bonificaciones para vehículos eficientes, que pueden ser del 15%, 20% y 25% en función de la tecnología del motor, y las bajas emisiones de CO2, que incluyen reducciones entre el 5% y el 50%.

Carlos Alzaga ha resaltado que se trata de "medidas que favorecen una movilidad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente", que ya existían en las autopistas de gestión foral y que se incorporan ahora a la AP-68.

LICITACIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN

La sociedad foral Interbiak, adscrita al Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, será la responsable de la gestión de las vías de peaje de Bizkaia, incluyendo la dirección, supervisión y control de la explotación de las autopistas de pago del territorio.

En este contexto, ha sacado a licitación este mes el servicio de conservación, mantenimiento y explotación del tramo vizcaíno de la AP-68, un contrato que tendrá una duración de cinco años y un presupuesto de 81 millones de euros.

El diputado foral ha recordado que llevan desde 2022 invirtiendo cerca de 1,8 millones de euros cada año en ayudas a conductores, "sin haber recibido ni un solo ingreso derivado de los peajes de esta autopista".

"El 11 de noviembre se producirá un hito en la gestión de peajes de Bizkaia con la incorporación de la AP-68 a nuestro modelo, pero esta asunción conlleva también una inversión importante para adaptarla a los estándares de la red foral de Bizkaia y a la normativa vigente en cuanto a diferentes aspectos de seguridad", ha explicado.

En este sentido, Alzaga ha precisado que el pliego de la licitación contempla una inversión de 15 millones de euros durante los próximos cinco años, de los que 12,5 millones se destinarán a la mejora y conservación de taludes, firmes y pavimentos, estructuras, sistemas de contención, señalización, sistemas inteligentes de transporte (ITS), instalaciones eléctricas y otros elementos de la infraestructura.

Los 2,5 millones restantes se invertirán en proyectos de innovación orientados a reforzar la sostenibilidad, la incorporación de nuevas tecnologías y la mejora de la experiencia y atención a las personas usuarias.

El diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo territorial también ha cuantificado en 12 millones de euros anuales el coste anual del mantenimiento de la nueva infraestructura.