Bizkaia pide "cautela" sobre un posible impuesto europeo a beneficios extra de energéticas para no penalizar inversiones

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EH Bildu defiende "exigir más" al sector y Berrojalbiz precisa que ya existen "instrumentos para gravar incrementos extraordinarios"

GERNIKA (BIZKAIA), 27 (EUROPA PRESS)

La diputada de Hacienda y Finanzas de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, ha considerado que "cualquier propuesta fiscal extraordinaria sobre el sector energético debe abordarse con cautela" y, en este sentido, ha defendido que, si se incorpora finalmente un impuesto sobre beneficios extraordinarios en Europa, debe plantear "condiciones muy estrictas" para no "dañar" la inversión ni "penalizar" la reinversión en transición energética.

Berrojalbiz ha comparecido este miércoles ante el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia para responder a una interpelación de EH Bildu, cuya juntera Arantza Sarasola ha lamentado que las medidas fiscales puestas en marcha frente a la "enésima crisis energética", provocada por el conflicto en Oriente Medio, se han diseñado con las "gafas de cerca", son "meramente coyunturales" y de "carácter paliativo", en lugar de estar orientadas a "estar bien preparados ante lo que pueda ocurrir".

Asimismo, la apoderada de EH Bildu ha criticado, además, que el paquete de medidas se centra en las empresas y "olvida" la repercusión de la crisis en las familias y prioriza una "ceguera" ante el incremento "exponencial" de beneficios en el contexto de la crisis en "sectores concretos", en alusión a las empresas energéticas, a los que, a su entender, se debe "exigir más".

En este marco, ha pedido a la Diputación que aclare su posición sobre la propuesta de los gobiernos de España, Portugal, Italia, Alemania y Austria a la Unión Europea para que establezca un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas para "atenuar el esfuerzo económico que tanto las empresas como la ciudadanía deberán realizar a fin de contener los efectos de la nueva crisis", un planteamiento que, para EH Bildu, es "muy adecuado y necesario".

En su respuesta, Itxaso Berrojalbiz ha defendido una "fiscalidad útil, inteligente y coherente con grandes retos" y ha precisado que el debate no es "solo sobre un impuesto", sino "sobre qué señales se quiere enviar a la economía, qué prioridades se quieren establecer desde las instituciones y qué modelo de futuro se quiere construir" para Bizkaia en "un contexto especialmente exigente".

En ese escenario, ha subrayado, "la política fiscal no puede limitarse a ser una herramienta neutra de recaudación, tiene que ser una palanca de orientación económica, tiene que ayudar a ordenar prioridades, a movilizar inversiones, a proteger a la ciudadanía y a reforzar el tejido productivo".

La diputada ha advertido de que "quien no modernice su sistema energético, quien no reduzca su dependencia de combustibles fósiles importados, quien no abarate sus costes energéticos estará en peor posición económica en el medio y largo plazo". Según ha indicado, "desde esa lógica" se debe analizar un impuesto adicional a las ganancias extraordinarias de las empresas energéticas.

A su entender, se deben evitar "medidas que en términos agregados puedan traducirse en una penalización fiscal generalizada que acabe desincentivando la inversión necesaria para transformar el sistema energético, encareciendo la financiación e introduciendo señales contradictorias en un contexto de fuerte necesidad inversora".

Desde esa perspectiva, ha dicho, "cualquier propuesta fiscal extraordinaria sobre el sector debe evaluarse con cautela" porque "puede elevar el coste del capital, puede reducir la capacidad inversora, puede generar incertidumbre regulatoria, puede frenar la inversión y puede afectar precisamente aquellas decisiones que permiten abaratar y descarbonizar el suministro energético a medio plazo". No obstante, ha precisado que "eso no significa en absoluto defender una posición acrítica" ante beneficios extraordinarios.

En este sentido, ha puntualizado que "Bizkaia no parte de cero" porque su Impuesto sobre Sociedades "ya contempla instrumentos tanto para incentivar inversiones estratégicas como para gravar incrementos extraordinarios de resultados bajo determinadas condiciones".

De este modo, ha explicado que el artículo 65 de la norma foral del Impuesto sobre Sociedades incorpora "instrumentos potentes de incentivo a la inversión verde, a la descarbonización de la industria proyectos, que promueven el desarrollo sostenible, la reducción del impacto ambiental, la transición energética y la economía circular".

Por otro lado, ha indicado que el artículo 57 bis de esta misma norma "establece un gravamen adicional cuando el resultado contable positivo del periodo supere un 35% de la media de los resultados contables positivos de los periodos de los tres periodos anteriores", con tipos adicionales progresivos del 1 al 4%, de manera que se puede "pasar de gravar esos beneficios de un 24% hasta un 28%". "Ya tenemos en Bizkaia un gravamen adicional para esos beneficios extraordinarios, estructural", ha apuntado.

Según ha indicado, "antes de abrir debates sobre nuevos impuestos", el debate debería centrarse en "cómo aplicar adecuadamente los instrumentos existentes y cómo combinarlos con una estrategia de transición energética sin caer en duplicidades ni en respuestas que comprometan la inversión".

En esta línea, ha defendido que si se planteara finalmente un gravamen europeo de beneficios extraordinarios "debería incorporar condiciones muy estrictas: una temporalidad real y claramente delimitada, una coordinación suficiente para evitar doble imposición y distorsiones, y una evaluación rigurosa del impacto sobre la inversión y, sobre todo, un diseño que no penalice la reinversión en renovables, en redes, almacenamiento y eficiencia".

"Donde existan situaciones de beneficios extraordinarios, la respuesta más útil y más alineada con la transición no es tanto castigar, sin más, sino cómo asegurar que el marco fiscal favorece que esos recursos se transformen inversión productiva al tiempo que se mantienen herramientas de contribución adicional", ha planteado.

Por ello, ha defendido, ante un eventual impuesto europeo, "prudencia, evalación rigurosa del impacto, coordinación y preferencia por diseños que no dañen la inversión ni penalicen la reinversión en transición energética".

Por lo que respecta a la suficiencia de la recaudatoria del sistema vizcaíno para poner en marcha medidas anticrisis, ha precisado que el análisis no se debe limitar a "cuánto se puede recaudar de más a corto plazo", sino también abordar "qué medidas refuerzan la base económica y qué decisiones erosionan nuestras capacidades futuras".

En todo caso, ha recordado que, hasta abril, la recaudación por tributos concertados se ha incrementado en un 3,6% respecto al mismo periodo de 2025, hasta los 3.987 millones.

La diputada ha insistido en que la Diputación apuesta por "incentivar la transición energética y la competitividad industrial, evitando una penalización fiscal general que desincentive la inversión necesaria para transformar el sistema energético".

Por su parte, la apoderada de EH Bildu ha denunciado que en la práctica la herramienta prevista en el Impuesto sobre Sociedades se "queda en nada".