Bizkaia pone en marcha una nueva edición del ciclo 'Genios... ¿Y genias?'

La Diputación Foral de Bizkaia pondrá en marcha el próximo 2 de diciembre una nueva edición del ciclo 'Genios... ¿y genias?', un programa divulgativo dedicado a la revisión de relaciones creativas que influyeron en la producción cultural del siglo XX.

En total, se ofrecerán cuatro conferencias que se desarrollarán, a las 18.00 horas, en el Bizkaia Aretoa de Bilbao con acceso gratuito mediante inscripción previa a través de la web de Emakumeak.

En palabras de la diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, "recuperar la presencia de las creadoras y reconocer su papel en la producción artística es una responsabilidad pública". En este sentido, ha valorado que el ciclo 'Genios... ¿y genias?' ofrece "una oportunidad valiosa para analizar estas trayectorias y avanzar hacia un relato cultural más equilibrado".

La iniciativa forma parte de la Estrategia Emakumeak, línea de trabajo de la Diputación orientada a "reforzar la presencia de las mujeres en la esfera pública, visibilizar su contribución social y cultural y corregir la falta de reconocimiento histórico".

La asociación Clásicas y Modernas, dedicada a promover la igualdad en el ámbito cultural, colabora en el desarrollo del ciclo mediante la selección de especialistas, la asesoría de contenidos y la coordinación técnica.

Según han explicado desde la Diputación, el programa da continuidad a la edición anterior, celebrada en 2024, que se centró en figuras como Virginia Woolf, María Lejárraga, Hannah Arendt o Maria Callas, y "consolida el formato como una referencia estable en la agenda cultural del territorio".

En esta nueva edición, el próximo 2 de diciembre la escritora y ensayista Laura Freixas, especializada en literatura escrita por mujeres, analizará la relación entre Anaïs Nin y Henry Miller, iniciada en 1931 en París y documentada en los diarios de Nin. La ponente, residente en Madrid, es fundadora y primera presidenta de Clásicas y Modernas.

En la jornada del 9 de diciembre, la historiadora del arte Victoria Combalía, doctora por la Universidad de Barcelona, centrará su intervención en la trayectoria de Dora Maar y en su década de relación con Pablo Picasso. La sesión repasará su obra fotográfica y pictórica, así como los principales hitos de su carrera.

En enero, el día 13, la directora de escena y dramaturga Pilar G. Almansa, profesora de la RESAD, revisará la relación entre Elizabeth Taylor y Richard Burton, "marcada por su repercusión mediática y su influencia en la industria cinematográfica de los años sesenta y setenta", han explicado desde la organización.

El día 20, la crítica literaria Josune Muñoz, directora del proyecto Skolastika y especialista en autoría femenina, cerrará el ciclo con una conferencia sobre Margaret Atwood y Graeme Gibson, "figuras clave en la literatura canadiense y en movimientos culturales y ambientales".