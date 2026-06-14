Bizkaia prohíbe el baño en La Arena, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Toña y Laida

Archivo - Imagen de una playa con bandera roja. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las playas La Arena, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Toña y Laida tienen prohibido el baño este domingo, mientras que en el resto de arenales está permitido, según los datos de Cruz Roja de Bizkaia.

La bandera amarilla de baño con precaución ondea en Las Arenas, Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatxe, Laidatxu, San Antonio, Laga y Karraspio, mientras que en el resto de playas el baño está permitido de manera libre.

La temperatura del agua se sitúa en 18 grados de media. La pleamar está prevista a las 16.41 horas, mientras que la próxima bajamar se espera a las 22.51 horas.