Bizkaia publica una guía de buenas prácticas para la gestión de residuos en eventos al aire libre del territorio

Leixuri Arrizabalaga - Diputación Bizkaia

BILBAO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha elaborado una guía de buenas prácticas para la gestión de residuos en eventos al aire libre como una herramienta que pone al servicio de ayuntamientos, entidades organizadoras y promotoras de actividades para facilitarles la planificación y celebración de eventos más sostenibles, minimizando la generación de residuos y mejorando su correcta gestión.

Así lo ha anunciado la portavoz foral, Leixuri Arrizabalaga en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, donde ha explicado que la guía nace "con el objetivo claro de ayudar a reducir los residuos que se generan durante celebraciones que reúnen a un número relevante de personas y asegurar que aquellos que se produzcan se gestionen de la mejor manera posible, reduciendo así su impacto sobre el medio ambiente".

El documento, ha detallado, "está pensado para una amplia variedad de eventos que se desarrollan al aire libre, entre ellos fiestas populares, conciertos, pruebas deportivas, jornadas culturales o gastronómicas, filmaciones audiovisuales y actividades privadas celebradas en espacios públicos". Asimismo, está dirigido tanto a quienes organizan estos eventos como a las administraciones responsables de autorizarlos y regularlos.

La guía ofrece recomendaciones concretas para incorporar criterios de sostenibilidad en todas las fases de un evento, desde su diseño inicial hasta la evaluación final una vez concluido y, para ello, estructura el proceso en cuatro etapas: conocimiento de los recursos disponibles y definición de objetivos; organización del evento; celebración y seguimiento; y, finalmente, desmontaje, cierre y evaluación.

La sostenibilidad ambiental se plantea como un elemento transversal que debe estar presente en todas ellas, entre otros aspectos, propone medidas para reducir la generación de residuos desde la fase de diseño; priorizar materiales reutilizables, reciclables o compostables; favorecer la reutilización de infraestructuras y elementos de señalización; planificar correctamente la recogida selectiva de residuos; optimizar el consumo de recursos como la energía o el agua; fomentar la sensibilización y la participación de las personas asistentes e impulsar la economía circular mediante la reutilización de materiales y el aprovechamiento de excedentes

Además, incluye información práctica sobre las entidades responsables de la gestión de las distintas fracciones de residuos y orientaciones para coordinar con antelación la disponibilidad de contenedores y los servicios de recogida necesarios para cada evento.

TRES NIVELES

Asimismo, se plantea como un "instrumento flexible" que permite avanzar progresivamente en materia de sostenibilidad. Para ello, clasifica las actuaciones en tres niveles: medidas mínimas, medidas recomendadas y medidas innovadoras.

Las medidas mínimas prevén tanto aquellas obligaciones establecidas por la normativa vigente como otras actuaciones consideradas básicas para reducir el impacto ambiental de cualquier evento. A partir de ahí, las entidades organizadoras pueden incorporar medidas adicionales que refuercen su compromiso con la sostenibilidad y permitan seguir mejorando edición tras edición.

El documento incorpora un sistema de evaluación y una lista de verificación que permite valorar el grado de implantación de las medidas propuestas, identificar oportunidades de mejora y facilitar la toma de decisiones en futuras ediciones.

La elaboración de esta guía se enmarca en las actuaciones previstas en el Plan Integral de Prevención y Gestión de Residuos de competencia local de Bizkaia 2030 (PIPGRB 2030), dentro de las iniciativas orientadas a impulsar la prevención de residuos y avanzar hacia modelos de consumo y organización más sostenibles.

La Diputación Foral de Bizkaia presenta ahora una primera versión de trabajo de esta herramienta con el objetivo de contrastarla con ayuntamientos, entidades organizadoras y otros agentes implicados en la celebración de eventos al aire libre.

La institución foral quiere recoger aportaciones y experiencias que permitan adaptar la guía a las necesidades reales que surgen en cada tipo de evento y mejorar su utilidad antes de su publicación definitiva.