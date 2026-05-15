Bizkaia recauda hasta abril 3.987 millones de euros, un 3,7% más que en 2025

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BILBAO, 15 (EUROPA PRESS)

La Hacienda Foral de Bizkaia ha recaudado hasta abril un total de 3.987,2 millones de euros mediante tributos concertados, lo que supone un 3,7% más que en el mismo periodo de 2025 y 143,5 millones más. Asimismo, a 30 de abril, se había recaudado el 36,6% del importe previsto en el presupuesto de 2026, 10.891 millones de euros.

La subida se produce en la recaudación por gestión propia (+4,4%), no así en los ajustes con el Estado correspondientes al primer trimestre, en el que disminuye ligeramente la recaudación del IVA (-0,6%), mientras que los ajustes por los Impuestos Especiales han aumentado sus pagos en un 11,3%, según los datos facilitados por el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación vizcaína.

La imposición directa se ha elevado a 2.098,3 millones de euros con un incremento de la recaudación de 94,6 millones (+4,7%) respecto a abril del año pasado. En este sentido, el IRPF se ha elevado en su conjunto un 6,1% (98,6 millones más), situando la recaudación por este concepto en 1.707,2 millones.

Se mantiene la evolución positiva de las retenciones del trabajo, con un crecimiento del 6,5%, mientras que el Gravamen Especial sobre Premios ha pasado de los 41,5 millones de euros recaudados en abril del pasado año a los 5,7 millones del presente ejercicio, lo que representa un descenso del 86,2%.

Por su parte, el Impuesto sobre Sociedades apunta un incremento del 5,8%, situando la cifra recaudada en 288,1 millones de euros, una vez contabilizado el primer pago a cuenta de las entidades sometidas a normativa de territorio común.

Con respecto al resto de impuestos directos, la recaudación se ha reducido en un 16,1%, (-19,7 millones), siguiendo la tónica registrada durante el mes de marzo, situando la recaudación por este concepto en 103 millones de euros.

Entre otros, caen el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (-28,3 %), el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (-24,8 %) y el impuesto sobre el Patrimonio (-62,1 %). Compensan esas caídas los 13 millones obtenidos en el Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones de Determinadas Entidades Financieras.

IMPOSICIÓN INDIRECTA

En cuanto a la imposición indirecta, la recaudación ha sido de 1.616 millones de euros, un incremento del 3,8%, a pesar del descenso en la recaudación del IVA de gestión propia, que ha cerrado abril con 1.284,1 millones de euros recaudados, 22,5 millones menos que en abril de 2025 (-1,7%), debido a un incremento significativo de las devoluciones, que han crecido en 32,1 millones (más de un 8%). Por su parte, el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos sube un 10,8%, situando la cifra recaudada en 293,1 millones de euros.

Con respecto al resto de la imposición indirecta, se han registrado subidas en el Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte (9,7%), el Impuesto del Alcohol y Bebidas Derivadas (+13,7%) o el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (+8,3%). Caen el Impuesto de la Electricidad (-4,6%), el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (-12,4%) o el Impuesto de la Cerveza (-12,9%), han informado.

Así, el resultado de los ajustes internos ha determinado un pago de 289,0 millones (frente a los 321,3 millones del primer trimestre de 2025), habiendo recibido Araba y Gipuzkoa la cantidad de 15,3 millones y 273,7 millones, respectivamente. El departamento ha detallado que debe tenerse en cuenta que se ha producido un cambio en la imputación temporal de la recaudación en el Territorio Histórico de Araba, cambio que ha influido en la cuantificación de los ajustes.

Las Tasas y Otros Ingresos suponen 31,4 millones de euros de recaudación frente a los 26,5 millones obtenidos durante el pasado ejercicio, lo que representa un incremento del 18,5%. Esta subida está impulsada por los recargos de apremio, que han pasado de 3,5 millones a 10,1 millones de euros, triplicando casi la recaudación del ejercicio anterior.

Además, este mes se ha producido la liquidación de los ajustes con el Estado correspondientes al primer trimestre. El ajuste por el IVA ha decrecido ligeramente a causa de la negativa evolución del IVA a la importación recaudado en las aduanas (-5,4%), mientras que el relativo a las operaciones interiores ha crecido un 8,1%. Los pagos al Estado por los ajustes a los Impuestos Especiales han crecido en 12,2 millones (un 11,3%).