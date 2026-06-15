Bizkaia recauda hasta mayo 4.236 millones, un 3,5% más que en 2025

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BILBAO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Hacienda Foral de Bizkaia ha recaudado hasta mayo, por Tributos Concertados, 4.236 millones de euros, 141,8 millones más que en el mismo período de 2025, lo que representa un incremento del 3,5%. De este modo, a 31 de mayo, se lleva recaudado ya el 38,9% del total del presupuesto para 2026 (10.891 millones).

Según ha informado el Departamento de Hacienda y Finanzas en un comunicado, la imposición directa se ha elevado a 2.091,8 millones de euros, con un incremento de la recaudacióin en 108,8 millones (+5,5%) respecto a mayo del pasado año.

A su vez, el IRPF, a un mes de la finalización de la campaña, registra un incremento de un 4,4%, lo que supone 69,1 millones más que el ejercicio anterior, lo que sitúa la recaudación por este concepto en 1.635,9 millones.

Asimismo, siguiendo la tónica de meses anteriores, continúa la evolución positiva de las retenciones de trabajo que mantienen un crecimiento del 6,3%, con 111,8 millones de euros más, hasta alcanzar una recaudación total de 1.892,5 millones.

Descienden, sin embargo, las Retenciones de los Rendimientos de Capital Mobiliario (-8,2%), con un total de 102,6 millones de euros recaudados y también lo hace el Gravamen Especial sobre Premios, que ha pasado de los 41,5 millones de euros recaudados hasta mayo del pasado año a los 5,7 millones del presente ejercicio, lo que representa un descenso del 86,2%.

Por su parte, el Impuesto sobre Sociedades mantiene la senda positiva, con un incremento del 18,7%, hasta alcanzar los 309,8 millones de euros recaudados (+48,9 millones).

Con respecto al resto de impuestos directos, la recaudación se ha reducido en un 5,9% (-9,2 millones), en línea con la evolución observada en meses anteriores, situando este concepto en 146 millones de euros.

Entre otros, caen el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (-4,9%), el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (-19,3%) y el Impuesto sobre Patrimonio (-61,6%).

También se reduce la recaudación del Impuesto sobre la Producción de Energía Eléctrica, afectada por las medidas adoptadas en respuesta a la crisis de Oriente Medio a través del Decreto Foral Normativo 2/20226, de 30 de abril.

En cuanto a la imposición indirecta, la recaudación acumulada hasta mayo se ha elevado a 1.868,8 millones de euros, lo que representa un incremento del 2,4%. El citado Decreto Foral Normativo señalado también ha afectado al IVA y al Impuesto sobre Hidrocarburos.

El IVA de gestión propia presenta una mínima caída de 1,8 millones (-0,1%), alcanzando la cifra de 1.419,4 millones de euros recaudados. Por su parte, el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos ha descendido un 1,2%, situando la cifra recaudada en 369,9 millones de euros.

Entre el resto de figuras de la imposición indirecta, destacan los incrementos registrados en el Impuesto sobre Transacciones Financieras (+25,9%), en el de Gases Fluorados Efecto Invernadero (+11,1%), el Impuesto de Actividades de Juego en un 15,2% más y el de las Labores Tabaco y el de Alcoholes, con incrementos del 4,2% y del 13,6%, respectivamente.

Por su parte, caen el Impuesto de la Electricidad en un 21,5%, el de Transmisiones Patrimoniales (-1,4%) o el Impuesto de la Cerveza (-12,5%), el primero de ellos, también afectado por las medidas contra la crisis de Oriente Medio.

Las Tasas y Otros Ingresos suponen 34,4 millones de euros de recaudación, lo que representa un incremento del 11,5%. La subida de los recargos de apremio (+139,4%) compensa la caída de los intereses de demora (-15,9 %) y de las sanciones (-29,3%).

Este mes no se han producido ajustes con el Estado, por lo que se mantienen los importes contabilizados hasta el mes anterior, con una caída del 0,6% en los correspondientes al IVA y del 11,3% en lo que se refiere a los Impuestos Especiales.