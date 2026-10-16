Bizkaia recauda hasta septiembre 8.039,5 millones por tributos concertados, un 2,1% más que en 2025

BILBAO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La recaudación acumulada por Tributos Concertados hasta el pasado mes de septiembre ha alcanzado los 8.039,5 millones de euros, 163,2 millones sobre la cantidad obtenida en el mismo periodo de 2025, un 2,1% más.

Esta recaudación representa el 73,8% del presupuesto de ingresos tributarios de todo el ejercicio 2026, establecido en 10.891,0 millones de euros.

Según ha informado el fisco vizcaíno, la imposición directa mantiene el buen comportamiento de los meses anteriores al crecer un 6,7%, mientras que la indirecta registra una caída del 3,3%. Por su parte, las tasas y otros ingresos crecen un 20,4%.

Respecto a la imposición directa, la recaudación se ha elevado a los 4.391,1 millones de euros, con un crecimiento de 276,7 millones de euros respecto al mismo periodo del pasado año, lo que supone un aumento del 6,7 %.

Respecto a las retenciones, siguen presentando datos positivos las de trabajo (+5,4%), las de capital inmobiliario (+3,1%) y, especialmente las de ganancias patrimoniales, que se han incrementado en un 64,0%.

En el lado negativo, se mantienen las retenciones sobre el capital mobiliario que vuelven a caer, en este caso un 5,4%, mientras que las de premios han obtenido 6,8 millones, frente a los 42,6 millones recaudados el ejercicio anterior.

Con estas cifras, el IRPF en su conjunto crece un 5,8%, 173,3 millones de euros más, mientras que el de Sociedades se incrementó un 11,2%, 79,3 millones más.

Completan los datos positivos en la imposición directa el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (+0,8%), el Impuesto sobre los Depósitos en Entidades de Crédito (+4,8%) y el Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones (+57,1%).

Mientras, sigue cayendo un 5,1% el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre la Producción de Energía Eléctrica (-39,1%), que sigue afectado por las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis de Oriente Medio.

IMPOSICIÓN INDIRECTA

Por lo que respecta a la imposición indirecta, hasta el mes de septiembre se han recaudado 3.023,2 millones de euros, es decir, 103,4 millones menos que en el mismo periodo de 2025, lo que representa una caída en la recaudación del 3,3%.

De este modo se mantiene el descenso de los impuestos afectados por las medidas contra las crisis, tanto el IVA (-3,5%), como el de Hidrocarburos (-16,6%) y el Impuesto sobre la Electricidad (-16,1%).

En el mes de septiembre también se ha registrado una caída del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (-2,9%) y el Impuesto sobre Gases Fluorados con efecto invernadero (-0,9%).

En cambio, presentan cifras positivas el Impuesto sobre el Alcohol (+0,9%), el Impuesto sobre la Cerveza (+23,2%) el Impuesto al Tabaco (+1,8 %), el Impuesto sobre las Transacciones Financieras (+21,2%), el Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte (+11,8%), el de Primas de seguro (+4,5%) o el de Actividades de Juego (+20,9%).

Las Tasas y Otros Ingresos suponen 54,6 millones de euros, cifra superior en 9,2 millones de euros a la del mismo periodo de 2025, con una caída de las Tasas de Juego del 0,5%, que se compensa por la positiva evolución de los recargos de apremio (+45,5%) y de los intereses de demora (+46,6%).

A la Gestión propia hay que añadirle los ajustes con el Estado por IVA (713,7 millones), por impuestos Especiales (-143,4 millones) y por Gases Fluorados de Efecto Invernadero (0,2 millones).

De este modo, el total de Tributos Concertados acumula así un crecimiento de un 2,1% sobre el ejercicio anterior, lo que se traduce en el incremento señalado de 163,2 millones de euros.