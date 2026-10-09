Bizkaia registra 22 incendios en lo que va de año con 85 hectáreas quemadas y hay una evolución a la baja de fuegos

Un helicóptero realizando una descarga de agua - EUROPA PRESS

BILBAO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bizkaia ha registrado en lo que va de año 22 incendios con 85 hectáreas quemadas, una evolución en descenso en los últimos años, ya que en 2000 se contabilizaban una media de 200.

Estos datos han sido dados a conocer en el marco de simulacro de incendio forestal que ha realizado la Diputación foral de Bizkaia en la antigua pista de avionetas de Zalla, coincidendio con uno de los entrenamientos habituales del dispositivo Infobi.

El Infobi es el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Bizkaia y coordina a cerca de 600 profesionales del Servicio de Montes, Basalan y el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación Foral de Bizkaia.

Este entrenamiento se ha llevado a cabo coincidiendo con el periodo de riesgo algo de incendios forestales y se han puesto en práctica los procedimientos de actuación y la coordinación entre los diferentes medios que intervienen ante una emergencia forestal.

El operativo de este viernes ha estado formado por 15 personas y se han movilizado a dos retenes de Infobi, autobombas forestales, un robot desbrozador, un dron y el helicóptero LK1 con un helibalde de entre 700 y 1.000 litros.

Las maniobras ejecutadas han incluido la apertura de líneas de defensa con herramienta manual, quemas controladas, apoyo con líneas de agua, maniobras de descarga desde el helicóptero y desbroce de apoyo con robot desbrozador. En concreto, se ha simulado hacer un ataque indirecto, que es esperar el incendio en una zona que se ha preparado para que el fuego cuando llegue lo haga con menos fuerza y se pueda controlar.

Este simulacro de Zalla forma parte del programa de preparación continua del INFOBI, que incluye ejercicios prácticos, formación especializada e intercambios técnicos con otros dispositivos de prevención y extinción de incendios forestales.

Durante los meses de agosto y septiembre, tres equipos integrados por profesionales del Servicio de Montes y de Basalan se desplazaron a Galicia para entrenar junto al dispositivo de la Xunta, conocer sus procedimientos de actuación y compartir experiencias de trabajo.

Asimismo, el pasado mes de mayo personal técnico del Infobi participó en Derio en una formación especializada sobre análisis de incendios forestales impartida por un profesional del dispositivo andaluz Infoca.

La preparación incluye también la participación en dispositivos de apoyo cuando otras administraciones lo requieren. Profesionales del Servicio de Montes, Basalan y Bomberos han intervenido en los últimos años en operativos fuera de Bizkaia, entre ellos los incendios forestales registrados en León en 2025 y en Madrid durante este año.

Además de la intervención ante incendios, el dispositivo contempla acciones de prevención, vigilancia, formación y entrenamiento que se desarrollan a lo largo del año con el objetivo de mantener la capacidad operativa de los equipos.

En el transcurso del simulacro, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha señalado que Bizkaia se esta ahora en la época de riesgo alto de incendio, que va desde octubre a marzo. Precisamente, los meses más complicados son octubre y marzo y el día del Padre, -el 19 de marzo- es en el que más incendios se registran al año.

Etxanobe ha afirmado que, ante esta situación de riesgo algo, hay que "apelar a la responsabilidad de cada uno y ser cuidadosos con las directrices que en cada momento, en este caso, se pueden dar desde la Diputación Foral de Bizkaia.

La diputada general de Bizkaia ha señalado que el Infobi está preparado con un total de 600 profesionales entre bomberos, agentes de Basalan y bomberos forales que están preparados para que, en caso de que hubiera un incendio, los efectos sean "los mínimos posibles".

Etxanobe ha puesto en valor el trabajo que hacen esos profesionales durante todo el año y también la prevención, que es "fundamental" para que los fuegos no adquieran las "dimensiones catastróficas" que se han visto en otros lugares.

"Y ese es un trabajo que no se ve, que es oculto, es un trabajo que pasa desapercibido y es importante que la ciudadanía vizcaína lo conozca, que sepan que con esa labor, se evitan males mayores, incendios", ha subrayado.

En el acto estaba presente organizando el operativo el jefe del servicio de montes de Bizkaia, Aitor Omar, que ha explicado que estos entrenamientos se llevan a cabo semanalmente en distintos puntos del Territorio.

INCENDIOS EN BIZKAIA

Según ha indicado, en Bizkaia hay pocos incendios forestales y son de "pequeña entidad" y ha precisado que este año van 22 incendios con 85 hectáreas quemadas mientras que en Cantabria, comunidad limítrofe, son ya más de 700. Aitor Omar ha indicado que las condiciones de ambas comunidades son "similares" y la diferencia fundamental, entre otras, son una gestión forestal sostenible.

"No nos gusta hablar de prevención sino de gestionar el monte y eso hace que en caso de un incendio ese incendio cause menos daño y lo podamos apagar mejor", ha señalado.

Asimismo, ha destacado que en Bizkaia hay una cultura del uso responsable del fuego" y eso es muy importante y "ahí estriba la diferencia en otros territorios". En este sentido, ha apuntado que hay pocos incendios intencionados mientras en otros territorios "la intencionalidad es altísima".

"Y detrás de una intencionalidad están esos grandes números de más de 800 incendios, por ejemplo, en comunidades autónomas limítrofes a la Comunidad Autónoma del País Vasco", ha apuntado Omar, que ha señalado que la situación de Bizkaia también se puede extrapolar a Gipuzkoa y Álava.

Aitor Omar ha señalado que, además, en Bizkaia hay una evolución descendente en el número de incendios y ha precisado que, a principios el año 2000, eran más de 200 y en torno a 500 o 600 hectáreas quemadas.

El promedio ahora viene siendo 25 incendios con unas 100 hectáreas quemadas, pero ha apuntado que, a veces, un solo fuego afecta a muchas hectáreas.

Este año, el incendio de Derio del 14 de septiembre quemó en tres horas 54 hectáreas y en el año 2022 hubo menos de 30 incendias con 600 hectáreas quemadas, de las que casi 500 correspondieron al fuego de Balmaseda.

Tras incidir que en Euskadi hay una gestión responsable de los montes y de los espacio naturales tanto en el ámbito público como privado, Omar ha señalado que el incendio de Balmaseda les enseño que, pese a contar con una gestión "espléndida", hay condiciones donde el incendio va a tener un comportamiento muy por encima de lo que se podría haber previsto. En este sentido, ha recordado que en 1989 en Bizkaia se quemaron en una semana más de 27.000 hectáreas.

Según ha manifestado, intentan que el riegos de incendios sea "bajo" pero los fuegos pueden pasar y, por eso, trabajan en estos entrenamientos para estar preparados. Según ha apuntado, los mayores riesgos que existen son los problemas fitosanitarios que está sufriendo toda Europa.

En este sentido, ha apuntado que hay una combinación de calentamiento global que puede generar modificaciones en el clima, junto a "todo tipo de patógenos que pueden venir de muchos sitios".