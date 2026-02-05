Bizkaia regulará el uso de medios electrónicos en el sector público foral mediante una nueva norma

La portavoz de la Diputación de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, en rueda de prensa. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Bizkaia aprobará una norma foral para establecer "el marco común de la transformación digital del sector público foral", que regulará el uso de medios electrónicos, reforzará la innovación administrativa y situará a la ciudadanía "en el centro de los servicios digitales".

Según ha explicado la portavoz de la Diputación, Leixuri Arrizabalaga, en una rueda de prensa al término del Consejo de Gobierno foral, la futura Norma sobre el Uso de Medios Electrónicos y Transformación Digital establecerá las bases y el régimen general para impulsar la innovación y la transformación digital mediante la implantación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Su intención es crear un marco normativo orientado a "mejorar la eficacia de los servicios públicos y fortalecer la relación entre la administración y la sociedad". La propuesta normativa, ha avanzado la Diputación, orienta la transformación digital hacia "una administración inclusiva, transparente y proactiva", incorporando "la seguridad como principio transversal".

Con el inicio de la tramitación, se activarán los procedimientos previstos para la elaboración de disposiciones de carácter general, de manera que la ciudadanía podrá realizar aportaciones a través de los canales habilitados, "reforzando el enfoque participativo en la modernización de los servicios públicos".

La norma se aplicará a todo el sector público foral, incluida la administración institucional y los entes vinculados o dependientes. Establecerá obligaciones de cumplimiento para el personal del sector público foral y prevé su extensión, en determinados términos, a personas beneficiarias de ayudas y a entidades adjudicatarias de contratos cuando la prestación de servicios destinados al público se vea afectada, ha avanzado la Diputación.

Asimismo, pretende desplegar la innovación y la transformación digital en todos los ámbitos de actuación, "garantizando la transparencia y preservando los derechos de quienes opten por no relacionarse por medios electrónicos".

Entre los fines de la norma se incluyen facilitar los derechos y deberes en la relación digital con la administración, establecer un modelo de gobernanza de medios electrónicos e impulsar la innovación organizativa y procedimental.

De igual modo, fomentará la interoperabilidad, la reutilización de soluciones tecnológicas, la capacitación digital y el uso secundario de datos en espacios y ecosistemas digitales.

El texto promoverá principios de buena administración digital, servicio efectivo a la ciudadanía, integridad jurídica, igualdad, proactividad, personalización, automatización estratégica, simplificación administrativa, atención multicanal, accesibilidad, transparencia, neutralidad tecnológica, interoperabilidad, seguridad y responsabilidad pública.

ELEGIR CANAL

La norma reconoce el derecho de todas las personas a relacionarse con el sector público foral por medios electrónicos, incluido el derecho a elegir canal, a recibir asistencia, a la protección de datos, a la seguridad y confidencialidad, a servicios de calidad y personalizados, y a ser atendidas en las lenguas oficiales.

Se prevé un sistema de atención multicanal, que abarca atención presencial, web y sede electrónica, teléfono, correo electrónico, redes sociales, asistentes virtuales, aplicaciones móviles, mensajería instantánea, videollamada y otros canales, con especial atención a la accesibilidad y a la reducción de la brecha digital.

La norma reconocerá la gestión basada en datos "como fundamento estratégico de la transformación digital", impulsando estándares de calidad, interoperabilidad y reutilización, así como el derecho de la ciudadanía a no presentar documentos que ya obren en poder de la administración.

En relación con la inteligencia artificial, se prevé "un uso responsable orientado a la ciudadanía y al apoyo del personal público, con exigencias de legalidad, transparencia, seguridad y respeto a los derechos y libertades", así como condiciones de aprobación previa y creación de un registro de sistemas de IA.

En materia de ciberseguridad, se reforzarán las garantías, "reconociendo el derecho a relacionarse con una administración digital segura y protegiendo la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos y sistema".