El Boletín Oficial del País Vasco publica la declaración de Vitoria-Gasteiz como zona tensionada

La medida afectará al 97% de la población y permitirá controlar los precios de alquiler

VITORIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este lunes la orden de declaración de Vitoria-Gasteiz como zona de mercado residencial tensionado por parte del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, a la espera de la entrada en vigor de forma oficial con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prevista para finales del próximo mes de octubre.

En una nota, la alcaldesa, Maider Etxebarria, ha destacado que, "con esta publicación se dan los condicionantes legalmente establecidos para proceder a la calificación de Vitoria-Gasteiz como zona de mercado residencial tensionado para los próximos tres años".

"Gracias a esta medida va a ser posible la aplicación de una batería de políticas públicas orientadas a corregir las disfunciones del mercado y a ampliar la oferta residencial accesible", ha valorado la primera edil.

Por su lado, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha señalado que "la figura de la zona tensionada es un instrumento útil al servicio de las mejores políticas de vivienda".

En ese sentido, ha explicado que "no solo se trata de regular el mercado del alquiler, con todo lo que eso conlleva para hacer de la vivienda un bien esencial de primera necesidad protegido por ley, sino también de acomodar nuestras prestaciones y políticas públicas a esta herramienta que permite priorizar y justificar medidas e inversiones".

"El objetivo es salir del tensionamiento, pero eso solamente lo conseguiremos construyendo más vivienda protegida en alquiler y equilibrando la oferta con la demanda". Mientras tanto, es nuestra obligación proteger a las personas inquilinas, sometidas hoy a una auténtica ley inmobiliaria de la selva", ha manifestado.

Con la incorporación de Vitoria-Gasteiz, se alcanza la cifra del 47,7% de la población de Euskadi residente en alguna zona tensionada. Este porcentaje superará el 50% en los próximos meses cuando se sumen las localidades de Lezo, Zestoa, Arrasate-Mondragón, Tolosa y Hernani, cuyos trámites de declaración están en curso.

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco trabaja ya en la organización de un acto conjunto con las tres capitales vascas en las próximas semanas, que contará con la presencia de Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, para oficializar y actualizar la lista de los últimos municipios vascos tensionados.

PLAN DE CHOQUE

La calificación de Vitoria-Gasteiz como zona tensionada permitirá la aplicación de un plan de choque en materia de vivienda estructurado en cinco ejes. El primero, la construcción de vivienda protegida. En total se impulsarán 3.012 nuevas viviendas, de las cuales un 53% serán de alquiler protegido. Entre ellas se incluyen 950 de iniciativa pública que el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento promoverán en Zabalgana, Salburua, Ibaiondo y Abetxuko.

Habrá otras 1.383 que surgirán de promociones para viviendas sociales y tasadas, impulsadas por la iniciativa privada; y en tercer lugar las 679 viviendas, en Arkaiate y Larrein, fruto del convenio firmado por el Ayuntamiento y el Gobierno vasco en febrero del año pasado.

Por otra lado, permitirá la limitación de precios del alquiler. La declaración afectará al 97,92% de la población del municipio, incluidas las entidades locales menores (Abetxuko, Aretxabaleta, Armentia, Betoño, Ali y Gardélegui), y permitirá aplicar los topes previstos en la Ley de Vivienda.

En este sentido, cabe recordar que las medidas para proteger a las personas inquilinas y, en concreto, la limitación del precio de los alquileres en los municipios declarados tensionados es ya plenamente efectiva en el 90% de los contratos.

Según ha trasladado el Ayuntamiento, solo los inmuebles de los grandes tenedores, aquellos que se alquilen por primera vez o que no hayan sido alquilados en los últimos cinco años, que representan el 10%, dependen del índice para que se les apliquen la totalidad de las medidas previstas por la Ley 12/2023 del derecho a la vivienda.

En el 90% de los casos, los precios están ya limitados y no se podrán subir más de lo que marque el índice anual IRAV, que ya está en vigor y está fijando incrementos por debajo del IPC.

Asimismo, se mantendrán y reforzarán las ayudas para mejorar la rehabilitación y eficiencia energética, la accesibilidad y la habitabilidad de viviendas y edificios residenciales.

A este respecto, ha indicado del proyecto de regeneración urbana que se está llevando a cabo en Zaramaga. La operación, en la que participan 322 viviendas de 22 portales, supone una inversión de 31,5 millones entre fondos autonómicos y municipales, a los que habría que sumar la aportación prevista por las y los vecinos, cercana a los 2,9 millones.

FISCALIDAD

El Ayuntamiento aplica un recargo del 50% en el IBI a las viviendas deshabitadas, medida que podrá complementarse con nuevas fórmulas fiscales para movilizar el parque vacío hacia el alquiler. Está previsto también mantener las bonificaciones en el ICIO recogidas en las Ordenanzas Fiscales para construcción de VPO, rehabilitación energética o eliminación de barreras arquitectónicas. En el convenio rubricado entre ambas instituciones en febrero de 2024, la bonificación en la cuota se situó en el 95%.

Por último, el Consistorio ha destacado que se impulsará la habilitación de locales en planta baja y otras fórmulas de alojamiento transitorio dirigidas a jóvenes, mayores y colectivos vulnerables.