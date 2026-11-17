Un árbol caído en la Gran Vía de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Bilbao ha realizado un total de 33 intervenciones relacionadas con las fuertes rachas de viento registradas durante este lunes y las primeras horas de este martes.

Según los datos aportados por el Consistorio, desde las ocho de la mañana del lunes y hasta las ocho de la mañana de este martes, los Bomberos bilbaínos han participado en 33 intervenciones debido a caídas de árboles, cables, carteles o elementos de las fachadas.