Bomberos intentan controlar un fuego originado en el monte Galarreta, en Zalduondo (Álava)

Archivo - Un helicóptero en las labores de extinción un incendio en un bosque - ARNAITZ RUBIO APREA - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos intentan sofocar un fuego declarado en la zona alta del monte Galarreta, en la localidad alavesa de Zalduondo, según han informado a Europa Press fuentes de la Ertzaintza.

Los primeros avisos de la existencia de las llamas se han recidido a las 2.45 horas de este martes. Los Bomberos se han desplazado al lugar en el que prosiguen trabajando, todavía pasadas las 9.30 horas.

Un helicóptero está sobrevolando la zona arrojando agua sobre el incendio. El área no está habitada, por lo que no ha sido preciso desalojar a ningún vecino.