Bomberos rescatan a un anciano que permanecía inmovilizado tras caerse en su vivienda

Archivo - Camión de los Bomberos de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Vitoria-Gasteiz rescató este pasado martes a un varón, de edad avanzada, caído e imposibilitado en la entrada de su domicilio en la calle Pintor Ortiz de Urbina.

Los bomberos facilitaron el acceso a los sanitarios mediante la apertura de la puerta y colaboraron en su movilización y atención, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El Consistorio ha asegurado que, ese mismo día, los bomberos intervinieron también ante una fuga de agua que anegó el suelo de una vivienda habitada por una mujer de avanzada edad en la calle Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa.

Tras inspeccionar las instalaciones, localizar el origen del escape y cortar únicamente el suministro de agua caliente, lograron restablecer el servicio básico en la vivienda.