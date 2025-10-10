El BOPV publica la actualización del estudio informativo de la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz a Zabalgana

VITORIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este viernes la aprobación definitiva de la actualización del estudio informativo de la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz a Zabalgana y su estudio de impacto ambiental.
La consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, Susana García Chueca, ha afirmado, a través de un comunicado, que este trámite supone "un paso crucial para la ampliación más ambiciosa hasta la fecha" del sistema tranviario de la capital alavesa.
García Chueca ha destacado que "el proyecto avanza con pasos firmes para que podamos licitar las obras en torno a finales de este año". La publicación de este viernes en el BOPV posibilita la aprobación del proyecto constructivo del trazado, previo al inicio de las obras.
El proyecto se encuentra en una fase muy avanzada, dado que el Departamento de Movilidad Sostenible ha trabajado paralelamente en él para agilizar la llegada del tranvía a Zabalgana.
Esta ampliación busca mejorar la conexión del barrio con más habitantes de la ciudad con el centro de Vitoria-Gasteiz, así como garantizar una línea complementaria al resto de líneas de tranvía y al BEI.
La consejera ha manifestado que Vitoria-Gasteiz "se merece que el sistema tranviario alcance a su barrio más joven y poblado con un transporte público sostenible que las generaciones más jóvenes están respaldando en su día a día".
ONCE PARADAS
La ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz contará con 6,3 kilómetros adicionales de recorrido y once paradas, además de una situada cerca de las futuras cocheras de Betoño, necesarias para albergar los trenes que darán servicio a la nueva infraestructura y cuyo proyecto constructivo fue adjudicado el pasado mes de junio, con un plazo de doce meses de redacción.
El nuevo trazado tendrá un tronco común desde Lovaina hasta el área de Zabalgana, donde se bifurcará en dos ramales, Mariturri y Aldaia, para llegar a la mayor parte de la población del barrio. Entre enero y agosto, este medio de transporte operado por Euskotren superó los 7,6 millones de viajes, lo que supone un incremento de casi el 11% respecto al mismo periodo de 2024.