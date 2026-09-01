La BOS ofrecerá esta semana tres conciertos con Jon Thate y Alejandro Cantalapiedra en Bilbao, Orduña y Getxo

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BILBAO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS) ofrecerá esta semana tres conciertos en los municipios vizcaínos de Bilbao, Orduña y Getxo, bajo la dirección de Alejandro Cantalapiedra y con el flautista bilbaino Jon Thate como solista.

Según ha informado la formación musical, la primera cita se celebrará este próximo jueves, 3 de septiembre, a las 20.00 horas, en la iglesia de El Carmen de Bilbao.

Se trata de un concierto extraordinario, a beneficio de Cáritas, en el que la orquesta interpretará el Concierto para flauta en Re mayor de Carl Reinecke y la Sinfonía número 3 en la menor, 'Escocesa', de Felix Mendelssohn.

El viernes 4 de septiembre, a las 19.00 horas, en la iglesia de los Josefinos de Orduña, y el sábado 5 de septiembre, a las 20.00 horas, en Muxikebarri de Getxo, se añadirá al repertorio de Bilbao la obertura Egmont de Ludwig van Beethoven.