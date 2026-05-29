Bretxa de San Sebastián presenta nueva identidad visual y aglutina todos los servicios que acogerá el espacio

El alcalde Jon Insausti y la concejala Ane Oyarbide presentan la nueva identidad visual de La Bretxa - FOMENTO SAN SEBASTIÁN

SAN SEBASTIÁN, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, y la concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide, han presentado este viernes la nueva identidad visual de Bretxa, que aglutina todos los servicios que ofrecerá el espacio, y que supone "un paso más dentro del proceso de transformación y recuperación de uno de los espacios con mayor valor social, económico y patrimonial" de la ciudad.

Impulsado por el Ayuntamiento de San Sebastián a través de Fomento de San Sebastián, el proyecto Bretxa busca "consolidar un modelo de mercado público conectado con la ciudad, capaz de generar actividad económica, impulsar el empleo, reforzar la cohesión social y proyectar la identidad local de San Sebastián con vocación internacional".

Según han recordado, se trata de un proyecto "estratégico" para la capital guipuzcoana que se articula sobre tres ejes -cultura, producto y talento- y que integrará servicios, programas y acciones relacionadas con el comercio, la gastronomía, la formación, el emprendimiento y la innovación.

Tal y como han explicado, la nueva estrategia de marca "emerge desde una vista aérea, los edificios situados entre las calles Aldamar, San Juan e Iñigo se articulan alrededor de una plaza central, generando una forma reconocible que da origen a la nueva identidad visual".

A través de sus dos volúmenes busca "reflejar la conexión entre su valor patrimonial y el futuro; la plaza central permite simbolizar el encuentro y la comunidad; y las calles que la rodean representar la conexión permanente con la vida de la Parte Vieja".

Esa arquitectura también se traslada al sistema gráfico y tipográfico de la nueva identidad. La propuesta incorpora además un sistema de color organizado en tres niveles: el azul institucional "Donostia", como elemento de alineación con la ciudad; el negro "Beltza", como base estructural de la identidad; y una paleta específica destinada a identificar y ordenar los distintos espacios y tipologías comerciales del mercado.

"ALMA E IDENTIDAD"

Insausti ha sostenido que "una ciudad que cuida su mercado, cuida a sus ciudadanos, cuida su identidad, su calidad y su autenticidad" y ha destacado que La Bretxa "es mucho más que un mercado: es el día a día de los donostiarras, un punto de encuentro y convivencia, una plaza, pero también mimo y cuidado hacia lo propio". "En definitiva, queremos poner en valor que hablamos de un emplazamiento con alma e identidad", ha añadido.

Por su parte, Oyarbide ha señalado que la nueva marca de Bretxa "representa mucho más que una imagen renovada; es la expresión de un proyecto de ciudad que combina tradición y futuro". "Estamos construyendo un mercado más moderno, accesible y conectado, sin perder su esencia, y esta identidad visual contribuye a reforzar ese posicionamiento como espacio de referencia para la ciudadanía", ha afirmado.

La gestión integral de este equipamiento, que también incluye los edificios de Peskaderia y Arkoak, forma parte de una reflexión de Fomento de San Sebastián respecto a sus usos, y que ahora cuenta con una marca que combina "historia, comunidad y futuro". Esta identidad común acompañará el desarrollo del proyecto e irá incorporándose progresivamente a los diferentes espacios, elementos de señalética, mobiliario y estética interior.

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