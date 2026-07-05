'Busti Zaitez' reúne a cientos de personas en Euskadi para visibilizar la esclerosis múltiple y apoyar su investigación

Busti Zaitez en Ereaga (Getxo) - BUSTI ZAITEZ

BILBAO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han participado este domingo en 'Busti Zaitez - Mójate', iniciativa solidaria organizada por la Fundación Esclerosis Múltiple en Euskadi y celebrada en 45 municipios vascos, con la que se busca sensibilizar a la ciudadanía sobre esta enfermedad neurológica crónica y recaudar fondos para apoyar a las personas afectadas.

Durante la jornada se han instalado puestos informativos y de venta de productos solidarios en las playas donostiarras (La Concha, Ondarreta y Zurriola), así como en las de Getxo (Arrigunaga, Ereaga y Fadura) o en las piscinas de Gamarra en Vitoria, además de en otros municipios vascos como Zumaia, Hondarribia, Zarautz, Errenteria, Abadiño, Abanto-Zierbena, Arrigorriaga, Bakio, Barakaldo, Bermeo y Bilbao.

Además, la campaña continuará en otras localidades en los próximos días: en Elorrio este lunes, en Mungia el 10 de julio; en Gamiz-Fika y Basauri el 10 y el 12 de julio; y en Laudio el 11 de julio.

A lo largo de la mañana, numerosas personas han participado en el tradicional baño solidario, bien completando el recorrido a nado o simplemente mojándose como muestra de apoyo a las personas con esclerosis múltiple, han explicado desde la fundación vasca.

Los organizadores han destacado que "cada brazada y cada gesto simbólico de mojarse representan un mensaje de apoyo a las personas que conviven con la esclerosis múltiple y contribuyen a sensibilizar a la sociedad sobre una enfermedad neurológica crónica que, en muchas ocasiones, permanece invisible".

También han subrayado la necesidad de seguir impulsando la investigación y de garantizar servicios especializados que mejoren la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias.

En ese sentido, según ha expresado el presidente de la Fundación Esclerosis Múltiple Euskadi, Alfonso Kastrexana, los fondos obtenidos "se destinan a financiar los servicios de rehabilitación que ofrecemos a las personas con EM en los tres centros de Euskadi", por lo que ha pedido a la sociedad que "escuchen, apoyen, atiendan, que no les discriminen, en suma, que comprendan y acompañen en la enfermedad".

SE SIGUE SIN CONOCER

A pesar de la labor de divulgación realizada en estas tres décadas, la sociedad sigue sin conocer bien cuál es el alcance de la Esclerosis Múltiple, qué supone tener un brote o porqué no afecta por igual a todas las personas, han explicado desde la fundación.

La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta a unas 2.800 personas en Euskadi y a más de 57.000 en el conjunto del Estado. La patología presenta una mayor prevalencia entre las mujeres y suele diagnosticarse en edades jóvenes.