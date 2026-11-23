1136622.1.260.149.20261123144001 El ministro de Derechos Sociales y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy - H. BILBAO - EUROPA PRESS

BILBAO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha pedido el apoyo de los trabajadores de Bizkaia para revalidar el escaño que ocupa ahora Lander Martínez en el Congreso, y "anteponer el derecho a la vivienda de la ciudadanía por encima del de los buitres a forrarse a costa de la rentas salariales" de quienes trabajan. Además, se ha mostrado convencido de que, si se movilizan las clases populares, "habrá sorpresa", y su resultado será "extraordinario", por encima de lo que pronostican las encuestas.

En declaraciones realizadas en Erandio (Bizkaia), junto al candidato al Congreso Lander Martínez, frente a los bloques de viviendas de Los Ocho, donde más de un centenar de vecinos se encuentran en riesgo de desahucio, Bustinduy ha afirmado que hay que votar "con conciencia de lo que está en juego".

"Y esta imagen es la mejor representación de lo que se dirime en estas elecciones: si va a primar el derecho a la vivienda o si va a primar el derecho de los especuladores a convertir en hojas de cálculo, en rentabilidad de sus inversiones, en retorno del capital, los desvelos, la ansiedad y el malestar de las clases trabajadoras. Eso es lo que está en juego", ha insistido.

En este sentido, ha recordado que, cuando en las elecciones de 2023, Yolanda Díaz vino a Bizkaia a pedir el voto, "lo hizo para poner orden en el mercado de trabajo" para defender a los trabajadores. "Hoy los resultados están ahí, un 75% se ha subido el salario mínimo, 20 puntos ha caído la tasa de temporalidad, y los que decían que iba a colapsar la economía, que vendría un hundimiento, un apocalipsis que cerrarían las empresas, ¿qué dicen hoy, cuando vemos que los datos de crecimiento de la economía son los más robustos de todo el continente europeo?", ha preguntado.

Según ha subrayado, "lo mismo que le decían a Yolanda Díaz, le dicen hoy al Frente Amplio y a Ada Colau, que no se puede intervenir el mercado de la vivienda, que no se pueden hacer contratos indefinidos para los inquilinos, que no se puede anteponer el derecho a la vivienda de la ciudadanía por encima del derecho de los buitres a forrarse a costa de las rentas salariales de las clases trabajadoras".

"Lo mismo que hizo Yolanda Díaz con el mercado de trabajo lo van a hacer Ada Colau y el Frente Amplio con el mercado de la vivienda. Pero, para eso, necesitamos tener la fuerza suficiente para que el próximo gobierno sea un gobierno de izquierdas, que se atreva con el lobby inmobiliario, con los fondos buitre que vienen a utilizar nuestras ciudades como si fuera un monopoly para jugar con los destinos de la clase trabajadora. Y en lugares como este, se va a dirimir el resultado de estas elecciones", ha enfatizado.

Pablo Bustinduy ha pedido "con toda determinación" el voto para Martínez y el Frente Amplio, "para que en el próximo Congreso haya una voz alta y clara para defender el derecho a la vivienda, los servicios públicos, las pensiones y los salarios de la clase trabajadora".

"No da igual a quién se vote, y es en lugares como Bizkaia donde se va a decidir y a determinar el futuro gobierno de este país. No se trata solo de evitar que llegue la derecha y la ultraderecha, se trata de seguir avanzando en derechos", ha añadido.

El ministro ha recordado que ha sido la izquierda durante estos años en el Consejo de Ministros la que "ha peleado y conseguido todo aquello que merece la pena", como "la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado, la refundación del sistema entero de la dependencia, la subida del salario mínimo, la posición de dignidad respecto al genocidio en Gaza y a la guerra ilegal en Irán".

Tras subrayar que solo puede hablar "bien" de Lander Martínez, ha remarcado que, "si hoy hay una nueva Ley de Dependencia y hay 6.200 millones de euros para construir un nuevo sistema de cuidados a la altura de las necesidades que tiene la ciudadanía, es gracias al trabajo que él ha hecho en esa Cámara y a la presencia en el Gobierno de la izquierda".

LAS ENCUESTAS Y LOS DEBATES TELEVISIVOS

"Para revalidarlo, la papeleta el 29 de noviembre está clara, la del Frente Amplio. Es el voto que va a servir para seguir conquistando derechos para la clase trabajadora, frente a los augurios de quienes quieren que demos todo por perdido, frente a las encuestas que dicen que para qué te vas a molestar en ir a votar si el resultado está escrito una vez más. Lo mismo decían en el año 23", ha explicado.

En este sentido, ha aludido al debate televisivo de este lunes por la noche en el que estará, por el Frente Amplio, Emilio Delgado "defendiendo a la clase trabajadora", y al del próximo jueves en el que Ada Colau "va a impedir que el señor Feijóo y el señor Abascal se vayan de rositas con sus ataques, sus infundios y sus bulos".

"Es la izquierda transformadora la que va a defender los derechos de la clase trabajadora. Para eso necesitamos la fuerza social y popular organizada, expresada en las urnas, que el clamor social por el derecho a la vivienda que ha recorrido este país se exprese en las urnas", ha reclamado.

A su juicio, "si los barrios trabajadores salen a votar, si la gente que depende de un salario para sacar a su familia adelante sale a votar, el 29 de noviembre habrá sorpresa, habrá un gobierno de izquierdas y el derecho a la vivienda se abrirá paso por encima de los intereses de los grandes especuladores que hoy amargan la vida a la gente humilde en este país".

"Tengo un mensaje muy claro, si quieres que pase, vota al Frente Amplio. Si quieres que se intervenga el mercado de la vivienda, que el 1% de la población pague lo que le corresponde, que adoptemos una prestación universal por crianza, que se apruebe un registro horario para que dos millones y medio de horas extra sin remunerar, trabajo confiscado, robado por los empresarios cada semana, vota al Frente Amplio", ha insistido.

Pablo Bustinduy ha recordado que el último CIS que atribuye a esta coalición de izquierdas "y a sus fuerzas hermanas en Baleares, en Canarias, en la Comunidad Valenciana, un 8,2% de intención de voto, prácticamente un punto y medio más que respecto al preelectoral".

"Esto responde a las sensaciones de campaña que tenemos, de una campaña que crece. Aún así, pensamos que nuestro resultado va a estar muy por encima de lo que dicen las encuestas", ha resaltado.

LENGUAS COOFICIALES

Pablo Bustinduy ha recordado, en su visita a Euskadi, las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo (PP) asegurando que "su principal prioridad para la próxima legislatura es prohibir el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados". "Y estaba pensando, solo una ignorante puede vanagloriarse de su propia ignorancia", ha afirmado el ministro sobre las palabras de la candidata del PP al Congreso por Madrid.

Por su parte, Lander Martínez ha defendido en Los Ocho el derecho de los ciudadanos a "seguir viviendo en su propia casa", y se ha preguntado "qué está fallando" para que "una familia pase toda la vida haciendo las cosas bien y aún así vivir con el miedo de que cualquier día le digan que tiene que marcharse de su propia casa".

En su opinión, esto no se resuelve "con buenas palabras, solidaridad ni discursos de indignación", sino "gobernando, con leyes que protejan a las familias, con límites efectivos a la especulación y con instituciones capaces de intervenir el derecho a la vivienda cuando está amenazado". "Por eso, decimos que las elecciones son un referéndum, vivienda o rentismo, democracia o barbarie", ha indicado.

También ha apelado a "llevar una voz vasca al Consejo de Ministros que convierta el derecho a la vivienda en una realidad".