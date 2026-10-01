Cabaret, Últimos nómadas, Mandarinas al sol y Somak, ganadoras de la octava edición de Hiriko Soinuak Barakaldo

Cartel de la octava edición de Hiriko Soinuak - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cabaret (premio principal), Últimos nómadas (mejor artista de Barakaldo), Mandarinas al sol (premio BBK-Igualdad) y Somak (mejor artista en euskara) han sido las propuestas ganadoras de la octava edición del concurso de Hiriko Soinuak, promovido por el Ayuntamiento de Barakaldo, con la ayuda de BBK y la Diputación Foral de Bizkaia.

La final se celebró el pasado sábado, 26 de septiembre, en el parque San Vicente de Barakaldo, con la asistencia de cerca de 550 personas. Actuaron un total de nueve artistas: Cabaret, Norman Bates y Silkat, finalistas de la categoría principal; Larss, Soporte Vital Básico y Últimos nómadas, finalistas en la categoría de Mejor artista de Barakaldo; y Lova Lois, Mandarinas al sol y Xendra, finalistas del Premio BBK-Igualdad.

Al concluir las actuaciones, y tras la deliberación del jurado, se dieron a conocer los nombres de las propuestas vencedoras en dichas categorías y también la propuesta premiada en la categoría de Mejor artista en euskara, que recayó en Somak.

Cabaret es un cuarteto de rock con origen en Basauri y componentes del propio Basauri, Amorebieta-Etxano y Gernika. Últimos nómadas es una banda con componentes de Barakaldo, Sestao y Portugalete fruto de la colaboración entre el músico Josu Bernaola y el productor Álex de Benito. Mandarinas al sol es un sexteto bilbaíno que el pasado mes de junio lanzaba su primer EP 'Zumo de Jarana'. Por último, Somak es un cuarteto que componen cuatro jóvenes de Mungia, Bilbao y Durango, que el pasado mes de abril lanzaron 'Lekuko bakarrak', su primer LP.

Las cuatro propuestas premiadas actuarán en el festival gratuito de Hiriko Soinuak que tendrá lugar los días 23 y 24 de octubre en la Herriko plaza de Barakaldo. Somak y Cabaret lo harán con Toundra y Viva Belgrado (viernes 23) y Últimos nómadas y Mandarinas al sol, con The Baboon Show y Nuevo Catecismo Católico (sábado 24) como artistas principales.