Archivo - Embalse de Zollo, en Arrankudiaga (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nivel de los embalses que abastecen a Bizkaia matiene una caída sostenida desde el pasado mes de mayo y se sitúa ya al 47,7% de su capacidad, con 23,3 hm3 de agua menos que en la misma fecha de 2025, según datos del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, recogidos por Europa Press

Así, los pantanos que surten de agua potable a los vizcaínos recogen esta semana 104,4 hm3 de reservas, lo que supone 10,7 puntos menos que lo que tenían hace un año, cuando recogían 127,7 hm3 (58,4% de llenado).

Así, el sistema del Zadorra cuenta con 91,7 hm3 de agua (47,6% del total) y Artiba, Oiola, Nocedal, Zollo y Undurraga tienen 2,7 hm3 (70%). Además, el pantano de Ordunte recoge 9,9 hm3, lo que representa un porcentaje de llenado del 42%.

De esta forma, el agua recogida se sitúa 36 hm3 por debajo la curva de garantía, línea que establece el nivel deseable de reservas de agua en cada momento del año para que las probabilidades de evolución a escenarios de sequía sean mínimas.