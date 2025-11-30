La caída de un árbol provoca la supresión del servicio de Metro Bilbao en el tramo de Urduliz a Plentzia

Archivo - Cartel de Metro Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo
BILBAO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
La caída de un árbol ha provocado la supresión del servicio de Metro Bilbao en el tramo de Urduliz a Plenzia. La incidencia ha sido notificada a las 13.30 horas de este domingo y el servicio en la línea 1 se ha detenido a partir de la estación de Urduliz.
Según han confirmado desde Metro Bilbao a Europa Press, varios operarios del servicio continúan trabajando pasadas las 14.15 horas en la retirada del árbol caído para poder retomar el servicio entre las dos últimas paradas de la línea 1.