BILBAO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El calor persistirá en Euskadi este viernes y sábado con temperaturas que podrían alcanzar entre 35 y 37 grados. El aviso amarillo por temperaturas extremas que se ha establecido para este jueves se prolonga, de esta manera, durante dos jornadas más.

En concreto, hoy, con aviso amarillo, las temperaturas más altas se registrarán entre las 13.00 y las 20.00 horas, con posibilidad de llegar a los 36 grados en la zona de transición y los 37 en la zona del eje del Ebro. En la zona costera las máximas se reducirán los 26 y en la zona cantábrica interior se prevén 31, según ha informado el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Este viernes, también entre las 13.00 y las 20.00 horas, se espera que las temperaturas máximas ronden los 36 grados en la zona de transición y los 37 en la zona del eje del Ebro, mientras que en la zona costera serán de 27 y de 32 en la zona cantábrica interior.

El calor se extenderá al menos hasta el sábado, con máximas de hasta los 35 grados en las principales horas del día, con diez grados menos en el litoral.