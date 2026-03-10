Calvin Harris, Dellafuente, hemlocke springs y Westside Cowboy se incorporan al cartel de Bilbao BBK Live

El productor y DJ Calvin Harris - BBK LIVE

BILBAO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Calvin Harris, Dellafuente, hemlocke springs, Westside Cowboy, La Paloma y BARRRK, además de dos propuestas especiales -Vampirina Club by Metrika & D.Basto y Hotcore Party: Taichu and Friends- que ampliarán la experiencia del festival hacia el territorio del club y la celebración colectiva, se han incorporado al cartel del 20 aniversario de Bilbao BBK Live, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de julio de 2026 en Kobetamendi.

Según han informado los organizadores, esta nueva tanda de incorporaciones vuelve a reflejar el carácter abierto del festival en el año de su vigésimo aniversario, que conecta grandes nombres internacionales como los ya anunciados Robbie Williams, Lily Allen, Charlotte de Witte, David Byrne, IDLES, Alabama Shakes o Interpol con fenómenos culturales contemporáneos y algunas de las voces más prometedoras de la nueva escena, "reforzando la diversidad musical que define a Bilbao BBK Live".

Entre las incorporaciones destaca Calvin Harris, uno de los productores y DJs más influyentes de la música electrónica de las últimas dos décadas. Con una trayectoria marcada por éxitos globales y colaboraciones que han definido el sonido del pop contemporáneo, el escocés aterrizará en Kobetamendi con un repertorio que conecta la energía del club con la escala de los grandes festivales.

A esta nueva tanda se suma también Dellafuente, una de las figuras más singulares e influyentes de la música española actual. El artista granadino presentará en Bilbao BBK Live un show especialmente concebido para este verano, con un enfoque más orgánico y centrado en el universo sonoro de su último trabajo. Creador de la llamada Música Folklórica Atemporal, Dellafuente ha construido una trayectoria propia que fusiona géneros urbanos y tradición desde una mirada profundamente personal.

EXPOSICIÓN

Tras más de una década de carrera y el lanzamiento de proyectos clave como Torii Yama, su impacto cultural ha trascendido lo musical, culminando en hitos recientes como los históricos conciertos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid o la exposición DELLAFUENTE - RIP DREAMS, que cerró un ciclo creativo que lo consolida como uno de los grandes iconos culturales de la música española contemporánea.

La programación se abre también a nuevas voces internacionales que están definiendo el presente del pop y el rock alternativo. hemlocke springs, una de las artistas revelación del último año y responsable de uno de los discos más celebrados de la temporada, debutará en España con su primera fecha europea en Bilbao BBK Live. Junto a ella estará Westside Cowboy, uno de los nuevos grupos británicos más comentados del circuito independiente, señalados ya por muchos como una de las bandas llamadas a tomar el relevo generacional dentro del indie rock.

El festival incorporará además dos propuestas especiales pensadas para expandir la experiencia del directo hacia el territorio del club. Vampirina Club by Metrika & D.Basto convertirá el escenario en un espacio de comunidad liderado por la artista castellonense junto a su crew y su DJ, amplificando el universo estético y sonoro que ha convertido a Metrika en uno de los fenómenos más singulares de la nueva escena.

Por su parte, Hotcore Party: Taichu and Friends será una fiesta capitaneada por la artista argentina que cerrará uno de los escenarios del festival con una sesión exclusiva en la línea de su imaginario sonoro y performativo.

LA PALOMA

Completan este nuevo anuncio La Paloma, que continúa expandiendo su trayectoria con la presentación de su segundo álbum, y BARRRK, una de las sensaciones recientes de la escena euskaldun, consolidando la apuesta del festival por el talento emergente y las nuevas voces del entorno local.

Debido a problemas de salud mental, Carpetman no podrá actuar finalmente en Bilbao BBK Live y ha anunciado que se retirará temporalmente de los escenarios. Los bonos para el festival siguen a la venta en la web del festival a precio promocional hasta el martes 17 de marzo a las 11.00 horas.