El presidente de Cámara de Gipuzkoa, Mauricio Arregui, y el director general de la entidad cameral, Javier Zubia, presentan los resultados de la Encuesta de Coyuntura Empresarial. - CÁMARA DE GIPUZKOA

SAN SEBASTIÁN, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Gipuzkoa mantiene su previsión de crecimiento del PIB del 2% para 2026 tras constatar que la actividad empresarial del territorio "continúa mostrando una evolución favorable", con perspectivas positivas en empleo e inversión, a pesar de un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y las tensiones comerciales.

El presidente de Cámara de Gipuzkoa, Mauricio Arregui, y el director general de la entidad cameral, Javier Zubia, han presentado este martes en una rueda de prensa en San Sebastián los resultados de la Encuesta de Coyuntura Empresarial.

Según se desprende de la encuesta, la mayoría de las empresas mantiene expectativas positivas para los próximos meses, aunque "se observan diferencias cada vez más significativas entre sectores y una pérdida de confianza en la coyuntura económica global".

Así, el análisis refleja que las empresas del territorio prevén mantener el ritmo de crecimiento durante los próximos doce meses. El 80% espera mantener o aumentar su actividad, mientras que el 20% anticipa una reducción.

No obstante, tal y como han señalado, "la evolución no es homogénea". Mientras el sector servicios continúa mostrando una evolución "especialmente positiva", determinados sectores industriales ya están experimentando una reducción de la actividad y una menor intensidad de la demanda.

Zubia ha señalado que la economía de Gipuzkoa "sigue mostrando capacidad de resistencia en un entorno internacional complejo, aunque la evolución de los distintos sectores es cada vez más desigual y exige seguir muy atentos a la evolución de la demanda".

EMPLEO E INVERSIÓN

En cuanto a las perspectivas de empleo, los responsables de Cámara de Gipuzkoa han apuntado que "continúan siendo favorables". Cerca del 90% de las empresas prevé mantener o aumentar sus plantillas durante los próximos doce meses, "reflejando el firme compromiso del tejido empresarial con el empleo".

Por su parte, la inversión "continúa alineada con la evolución de la actividad", han afirmado. Más de ocho de cada diez empresas prevé mantener o incrementar sus inversiones, aunque se aprecia una cierta tendencia a la moderación respecto a periodos anteriores.

Por otro lado, casi la mitad de las empresas considera que el contexto económico internacional ha empeorado, una percepción "especialmente acusada" en la industria. La incertidumbre económica y geopolítica continúa siendo el principal condicionante de la actividad empresarial, mencionada por el 66% de las empresas. Le siguen el encarecimiento de las materias primas (51%), la caída de la demanda (46%) y los costes laborales (46%).

Durante su intervención, Mauricio Arregui ha destacado que los resultados de la encuesta permiten trasladar "un mensaje claro: la economía de Guipúzcoa mantiene el pulso".

Así, ha subrayado que los resultados actuales "son consecuencia de decisiones adoptadas durante años por empresas que han invertido, innovado, incorporado tecnología y apostado por competir en mercados cada vez más exigentes". En este sentido, ha defendido que "reforzar la competitividad debe seguir siendo una prioridad para Gipuzkoa".

"Necesitamos empresas capaces de seguir innovando y mejorando su productividad, un entorno que favorezca la inversión y el crecimiento empresarial, y personas preparadas para afrontar las transformaciones tecnológicas, industriales y organizativas que ya están en marcha", ha afirmado.

Finalmente, el presidente de Cámara ha recordado que "las empresas compiten, pero los territorios también". "Compiten por atraer inversión, talento y proyectos, y por aprovechar las oportunidades que siguen surgiendo en un contexto de transformación económica y tecnológica", ha añadido.

"Desde Cámara de Gipuzkoa reiteramos nuestro compromiso de seguir acompañando a las empresas en sus procesos de transformación, crecimiento e internacionalización para contribuir a reforzar la competitividad del territorio", ha concluido.